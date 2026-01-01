2025'e Romantik Veda: Kerem Bürsin Biricik Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu Öpmelere Doyamadı!

Paylaştı paylaşmasına ama yüzler görünmeyince hevesler de yarım kaldı. Hemen ardından Bürsin'e özlem duyduğu bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Paylaştığı fotoğrafa, 'Son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi, liseli aşıklar gibi olduk görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan' notunu düştü.

Kerem Bürsin'in de en az kendisi kadar ilgili bir o kadar da aşık bir sevgili olduğunu hepimize vurguladı.