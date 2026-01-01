2025'e Romantik Veda: Kerem Bürsin Biricik Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu Öpmelere Doyamadı!
2025’in en çok konuşulan sürpriz ilişkilerinden Kerem Bürsin & Selin Yağcıoğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin aşk dolu pozları oluyordu ancak ikiliyi bir türlü yan yana net bir şekilde görememiştik. Sonunda beklenen kare geldi! Ünlü fenomen 2025’e veda gönderisinde ilk kez net bir şekilde sevgilisiyle yan yana pozlarını paylaştı.
Gelin birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 bitmeden magazin dünyasına damga vuran en tatlı sürprizlerden biri hiç şüphesiz Selin Yağcıoğlu & Kerem Bürsin aşkı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çifti ne zaman yan yana görürüz diye beklerken Yağcıoğlu kısa bir süre sonra Bürsin ile ayna karşısında bir fotoğraf paylaştı.
Ve sonunda beklenen geldi! ❤️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın