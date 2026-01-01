onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
2025'e Romantik Veda: Kerem Bürsin Biricik Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu Öpmelere Doyamadı!

2025'e Romantik Veda: Kerem Bürsin Biricik Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nu Öpmelere Doyamadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.01.2026 - 12:49

2025’in en çok konuşulan sürpriz ilişkilerinden Kerem Bürsin & Selin Yağcıoğlu cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin aşk dolu pozları oluyordu ancak ikiliyi bir türlü yan yana net bir şekilde görememiştik. Sonunda beklenen kare geldi! Ünlü fenomen 2025’e veda gönderisinde ilk kez net bir şekilde sevgilisiyle yan yana pozlarını paylaştı. 

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 bitmeden magazin dünyasına damga vuran en tatlı sürprizlerden biri hiç şüphesiz Selin Yağcıoğlu & Kerem Bürsin aşkı oldu.

2025 bitmeden magazin dünyasına damga vuran en tatlı sürprizlerden biri hiç şüphesiz Selin Yağcıoğlu & Kerem Bürsin aşkı oldu.

Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda Melisa Sabancı Tapan ile ilişkisini sonlandırmış ve fenomen Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çifti ne zaman yan yana görürüz diye beklerken Yağcıoğlu kısa bir süre sonra Bürsin ile ayna karşısında bir fotoğraf paylaştı.

Çifti ne zaman yan yana görürüz diye beklerken Yağcıoğlu kısa bir süre sonra Bürsin ile ayna karşısında bir fotoğraf paylaştı.

Paylaştı paylaşmasına ama yüzler görünmeyince hevesler de yarım kaldı. Hemen ardından Bürsin'e özlem duyduğu bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Paylaştığı fotoğrafa, 'Son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi, liseli aşıklar gibi olduk görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan' notunu düştü.

Kerem Bürsin'in de en az kendisi kadar ilgili bir o kadar da aşık bir sevgili olduğunu hepimize vurguladı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ve sonunda beklenen geldi! ❤️

Ve sonunda beklenen geldi! ❤️

Selin Yağcıoğlu 2025’e veda gönderisinde Kerem Bürsin ile net pozlarını paylaştı. İkilinin yakın, samimi ve aşk dolu kareleri dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Fotoğrafta Bürsin’in sevgilisini öpmelere doyamadığı detayı da dikkatlerden kaçmadı. Aşıkları yılbaşı coşkusuyla görmek takipçileri mutlu ederken, sosyal medyada “2026'da evlenir bunlar” yorumları doldu taştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın