Detay Vermeye Doyamıyor: Kerem Bürsin'in Hasretiyle Yanan Selin Yağcıoğlu'ndan Sabırsız Paylaşım!

Detay Vermeye Doyamıyor: Kerem Bürsin'in Hasretiyle Yanan Selin Yağcıoğlu'ndan Sabırsız Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.12.2025 - 17:46

Yaklaşık 3 ay önce aşk yaşadıklarını öğrendiğimiz Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin, gözden uzak fakat sosyal medyada aktif bir aşk yaşamaya devam ediyor. 

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan çiftten haber geldi; Selin Yağcıoğlu, aşkın gidişatı hakkında herkesi bilgilendirirken, liseli aşıklar gibi olduklarını söyledi ve Bürsin'in ilgili bir sevgili olduğunun altını özellikle çizdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yıl bitmeden kendimizi bomba bir aşk haberiyle karşı karşıya bulmuş, 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek ikilinin yavaş yavaş birbirine kapılışına beraber şahitlik etmiştik!

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ve ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den bahsediyoruz elbette! 

Melisa Sabancı Tapan'la Kerem Bürsin'in aşkı henüz yeni bitmişti. Selin Yağcıoğlu da aynı dönem Allan Hakko ile yaşadığı ilişkiyi bitirmişti. Ayrı ayrı bu ikilinin sona eren aşklarını konuşuyorken bir araya gelme ihtimallerinin olduğunu dahi bilmiyorduk!

En başta bu aşka inanmaya kimse sıcak bakmasa da ne Kerem Bürsin ne de Selin Yağcıoğlu'ndan aşk iddiasına bir yalanlama gelmeyince iddianın gerçek olabileceği düşünülmüştü, doğru da çıktı.

Selin Yağcıoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı boydan pozla aşk doğrulanmış, hatta duyurulmuştu.

Kerem Bürsin'in Yağcıoğlu'nun gönderilerine bıraktığı like'lar ve sade emoji'li yorumlar derken, flörtü biz de onlarla beraber yaşadık. 

En son ne zaman bir ilişkisini açık açık yaşadığını hatırlayamadığımız Kerem Bürsin aşkını ilan etmeye karar verince birbirlerine fena vurulduklarını anlamıştık. 

Şimdiye dek birlikte net bir pozlarını göremediğimiz ikiliden Selin Yağcıoğlu sağ olsun, takipçilerini, haliyle de hepimizi aşkın gidişatı hakkında bilgilendirdi!

Sevdiği beye kavuşmasına gün saydığını belirten Yağcıoğlu, tam bir liseli aşık modundaydı.

Paylaştığı fotoğrafa, 'Son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi, liseli aşıklar gibi olduk görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan' notunu düştü. 

Kerem Bürsin'in ilgili ve en az kendisi kadar aşık bir sevgili olduğunu hepimize vurgularken, özlemi de gözlerinden okunuyordu. Havada büyük bir aşk kokusu var, bizden demesi!

2026'nın ilk altı ayında evlilik haberi alırsak şaşırmayın.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
withlove_

Tamam en aşık çift sizsiniz !