Detay Vermeye Doyamıyor: Kerem Bürsin'in Hasretiyle Yanan Selin Yağcıoğlu'ndan Sabırsız Paylaşım!

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ve ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den bahsediyoruz elbette!

Melisa Sabancı Tapan'la Kerem Bürsin'in aşkı henüz yeni bitmişti. Selin Yağcıoğlu da aynı dönem Allan Hakko ile yaşadığı ilişkiyi bitirmişti. Ayrı ayrı bu ikilinin sona eren aşklarını konuşuyorken bir araya gelme ihtimallerinin olduğunu dahi bilmiyorduk!

En başta bu aşka inanmaya kimse sıcak bakmasa da ne Kerem Bürsin ne de Selin Yağcıoğlu'ndan aşk iddiasına bir yalanlama gelmeyince iddianın gerçek olabileceği düşünülmüştü, doğru da çıktı.