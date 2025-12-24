Detay Vermeye Doyamıyor: Kerem Bürsin'in Hasretiyle Yanan Selin Yağcıoğlu'ndan Sabırsız Paylaşım!
Yaklaşık 3 ay önce aşk yaşadıklarını öğrendiğimiz Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin, gözden uzak fakat sosyal medyada aktif bir aşk yaşamaya devam ediyor.
Bir süredir sesi soluğu çıkmayan çiftten haber geldi; Selin Yağcıoğlu, aşkın gidişatı hakkında herkesi bilgilendirirken, liseli aşıklar gibi olduklarını söyledi ve Bürsin'in ilgili bir sevgili olduğunun altını özellikle çizdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıl bitmeden kendimizi bomba bir aşk haberiyle karşı karşıya bulmuş, 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek ikilinin yavaş yavaş birbirine kapılışına beraber şahitlik etmiştik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selin Yağcıoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı boydan pozla aşk doğrulanmış, hatta duyurulmuştu.
Sevdiği beye kavuşmasına gün saydığını belirten Yağcıoğlu, tam bir liseli aşık modundaydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Tamam en aşık çift sizsiniz !