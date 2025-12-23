onedio
Ece Erken'in "Yapay Zeka Kullanmadan" Çıplak Sesiyle Söylediğini İddia Ettiği Şarkı Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
23.12.2025 - 23:20

Her sabah TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, bu sefer şarkıcılığa soyunmaya karar verdi. 

Yapay zeka kullanmadan çıplak sesle stüdyoda söylediğini iddia ettiği şarkı, resmen alay konusu oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır hayatımıza olan Ece Erken, sunuculuk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Uzun bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı ile sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, her gün magazinin nabzını tutuyor ve birbirinden olay iddialarla seyirci karşısına çıkıyor. 

Geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl'la yaşadığı çok tepki çeken ve kısa süren aşkla konuştuğumuz Ece Erken, en son kısacık kestirdiği saçlarıyla dikkat çekmişti.

Her sabah canlı yayına çıkan Ece Erken, bu sefer şarkıcılığa soyunmaya karar verdi. Aşağıda izleyeceğiniz videodaki sesin kendi sesi olduğunu iddia etti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

