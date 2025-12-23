Ece Erken'in "Yapay Zeka Kullanmadan" Çıplak Sesiyle Söylediğini İddia Ettiği Şarkı Alay Konusu Oldu!
Her sabah TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucu koltuğunda oturan Ece Erken, bu sefer şarkıcılığa soyunmaya karar verdi.
Yapay zeka kullanmadan çıplak sesle stüdyoda söylediğini iddia ettiği şarkı, resmen alay konusu oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllardır hayatımıza olan Ece Erken, sunuculuk kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
Her sabah canlı yayına çıkan Ece Erken, bu sefer şarkıcılığa soyunmaya karar verdi. Aşağıda izleyeceğiniz videodaki sesin kendi sesi olduğunu iddia etti.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
