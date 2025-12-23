onedio
Ay Başında Aşkı Duyurmuştu: İbrahim Selim, Aklını Başından Alan Şeyma Keten'e Evlenme Teklifi Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.12.2025 - 21:54

Ayın başında yeni sevgilisi Şeyma Keten'i cümle aleme duyuran İbrahim Selim'den sürpriz ve hızlı bir hamle geldi. İbrahim Selim, Keten'e evlilik teklifi etti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Oyunculuk kariyerinden talk show sunuculuğuna uzanan başarılı kariyeriyle öne çıkan İbrahim Selim'i tanımayan yoktur.

Senelerdir İbrahim Selim ile Bu Gece programıyla milyonların favorisi olan İbrahim Selim, hem ünlü isimlerle kurduğu yakın dostluklar, hem de cana yakın ve samimi tavırlarıyla dikkat çekiyor. 

Geçtiğimiz aylarda can dostu Eda Ece'yle beraber Türkiye'nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi olan Yeni Nesil Aile'de izlediğimiz İbrahim Selim, ayın başından beri de özel hayatıyla konuşuluyor.

Bugüne dek kısa ama tutkulu aşklarını konuştuğumuz İbrahim Selim, aralık ayının başında yeni bir aşka yelken açtığını bizzat kendi duyurmuştu.

Şeyma Keten isimli hanımefendi, İbrahim Selim’in programından bir kareyi kalp emojisiyle paylaştıktan sonra İbrahim Selim de aynı kareyi kendi hesabında paylaşıp üzerine 'Fotoğraf bile koydu🥹❤️' notunu düşmüştü.

Aralarında 16 yaş olduğu, Şeyma Keten'in Oha Diyorum'la tanıdığımız Melih Abuaf'ın eski sevgilisi olduğu detayı sosyal medyada hızla yayılınca, ikiliden ilk aşk karesi gelmişti. 

Mesele bununla da kalmamış, hikayede paylaşılan beraber pozlar, samimi aşk pozlarıyla gönderiye taşınmışı. İbrahim Selim, bu sefer de gözlerinin kamaştığını vurgulamış, kör kütük aşık olduğunun sinyalini vermişti.

Çiftimizden müjdeli haber geçtiğimiz saatlerde geldi!

İbrahim Selim, Instagram'da yaptığı paylaşımla ay başında aşk yaşamaya başladığı Şeyma Keten'e evlilik teklifi ettiğini ve 'Evet' cevabını aldığını gururla duyurdu. 

Sevgilisinin teklifini nasıl kabul ettiğini de anlattığı paylaşıma,

'She said “sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama EVET EVET” 🥹🫠❤️🧿 Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz, eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun, iyi günler❤️🧿' açıklamasını iliştirdi. 

Birçok ünlü isim başta olmak üzere, binlerce kullanıcıyı şaşırtan evlilik haberine tebrik mesajı yağdı!

