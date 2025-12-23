Ay Başında Aşkı Duyurmuştu: İbrahim Selim, Aklını Başından Alan Şeyma Keten'e Evlenme Teklifi Etti!
Ayın başında yeni sevgilisi Şeyma Keten'i cümle aleme duyuran İbrahim Selim'den sürpriz ve hızlı bir hamle geldi. İbrahim Selim, Keten'e evlilik teklifi etti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Oyunculuk kariyerinden talk show sunuculuğuna uzanan başarılı kariyeriyle öne çıkan İbrahim Selim'i tanımayan yoktur.
Bugüne dek kısa ama tutkulu aşklarını konuştuğumuz İbrahim Selim, aralık ayının başında yeni bir aşka yelken açtığını bizzat kendi duyurmuştu.
Çiftimizden müjdeli haber geçtiğimiz saatlerde geldi!
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
