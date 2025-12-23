onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Botoks Yetmemiş: A.B.İ Dizisinin Yeni Fragmanında Kenan İmirzalıoğlu'nun Yüzüne Uygulanan Efekt Göz Kanattı!

Botoks Yetmemiş: A.B.İ Dizisinin Yeni Fragmanında Kenan İmirzalıoğlu'nun Yüzüne Uygulanan Efekt Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.12.2025 - 21:24

Afra Saraçoğlu ile ilk kez partner olarak A.B.İ'de oynayacak Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinden yeni fragman geldi!

Yaş farkı eleştirileri sebebiyle yaptırdığı botokslarla dikkat çeken İmirzalıoğlu'nun fragmanda yüzüne uygulanan efekt, resmen göz kanattı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizilerdeki başrollerin "uçurum" yaş farkı meselesini ateşleyen A.B.İ dizisinin adını mutlaka duymuşsunuzdur.

Dizilerdeki başrollerin "uçurum" yaş farkı meselesini ateşleyen A.B.İ dizisinin adını mutlaka duymuşsunuzdur.

ATV ekranlarında başlaması beklenen A.B.İ - Aile Bir İmtihandır isimli dizide aralarında 23 yaş fark olanKenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun partner olacağı öğrenildiğinde sosyal medyada kıyamet kopmuş, neden yaşları uygun oyuncuların partner olarak seçilmediği merak konusu olmuştu. 

Hatta bu tepkiler sebebiyle, dizinin senaryosunun değiştiği bile iddia edilmişti. Senaryonun değiştiği iddiasını yalanlayan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı 4 milyon TL alacağı öğrenilmişti.

Dikkat çeken bir başka detay ise Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi hazırlığı sürecinde yaptırdığı botokslar olmuştu.

Dikkat çeken bir başka detay ise Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi hazırlığı sürecinde yaptırdığı botokslar olmuştu.

Sinem Kobal'ın eşiyle beraber paylaştığı yeni pozlarda Kenan İmirzalıoğlu'nun değişen yüzü dikkat çekmiş, 'Yaş farkını kapatmak için botoks yaptırmış' yorumları havada uçuşmuştu. 

Kenan İmirzalıoğlu'ndan kısa bir süre sonra 'Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar” açıklaması geldiği öğrenilmişti fakat ne botoks ne de dolgu yaptırmadığına kimseyi inandıramamış, alay konusu olmaya devam etmişti.

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı A.B.İ dizisinin yeni fragmanı geçtiğimiz dakikalarda yayınlandı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın