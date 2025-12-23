Botoks Yetmemiş: A.B.İ Dizisinin Yeni Fragmanında Kenan İmirzalıoğlu'nun Yüzüne Uygulanan Efekt Göz Kanattı!
Afra Saraçoğlu ile ilk kez partner olarak A.B.İ'de oynayacak Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinden yeni fragman geldi!
Yaş farkı eleştirileri sebebiyle yaptırdığı botokslarla dikkat çeken İmirzalıoğlu'nun fragmanda yüzüne uygulanan efekt, resmen göz kanattı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dizilerdeki başrollerin "uçurum" yaş farkı meselesini ateşleyen A.B.İ dizisinin adını mutlaka duymuşsunuzdur.
Dikkat çeken bir başka detay ise Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi hazırlığı sürecinde yaptırdığı botokslar olmuştu.
Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı A.B.İ dizisinin yeni fragmanı geçtiğimiz dakikalarda yayınlandı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
