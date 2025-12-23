onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
En Büyük Korkusunun Fenerbahçeli Koca Olduğunu Söyleyen Bahar Şahin'den Fenerlilerin Lincine Sert Cevap!

En Büyük Korkusunun Fenerbahçeli Koca Olduğunu Söyleyen Bahar Şahin'den Fenerlilerin Lincine Sert Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.12.2025 - 17:21

Geçtiğimiz günlerde hayattaki en büyük korkusunun Fenerbahçeli koca olduğunu söyleyen ve linç yiyen oyuncu Bahar Şahin, linçlere cevap verdi! Fenerbahçelilerin kendisini 'yine utandırmadığını' söyleyen Bahar Şahin, 'Rezilsiniz' dedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zalim İstanbul, O Hayat Benim gibi dizilerle adını duyuran genç oyuncu Bahar Şahin'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Zalim İstanbul, O Hayat Benim gibi dizilerle adını duyuran genç oyuncu Bahar Şahin'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Ceren karakteriyle çok konuşulan, bir döneme de Reynmen'le yaşadığı aşkla damga vuran Bahar Şahin'i en son '% İki' dizisiyle izlemiştik. 

Giray Altınok, Yusuf Çim, Onur Buldu gibi isimlerin yer aldığı dizideki performansıyla öne çıkan Şahin, iki senelik bir ardından ekranlara geri dönmüş, ardından yine kabuğuna çekilmişti.

Sosyal medyada 1.8 milyon takipçisi bulunan ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Bahar Şahin, en son Fenerbahçe açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Bunun üzerine başta Fenerbahçeliler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Bahar Şahin, kendisine linçleyenlere cevap verdi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
11
4
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın