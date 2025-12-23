En Büyük Korkusunun Fenerbahçeli Koca Olduğunu Söyleyen Bahar Şahin'den Fenerlilerin Lincine Sert Cevap!
Geçtiğimiz günlerde hayattaki en büyük korkusunun Fenerbahçeli koca olduğunu söyleyen ve linç yiyen oyuncu Bahar Şahin, linçlere cevap verdi! Fenerbahçelilerin kendisini 'yine utandırmadığını' söyleyen Bahar Şahin, 'Rezilsiniz' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Zalim İstanbul, O Hayat Benim gibi dizilerle adını duyuran genç oyuncu Bahar Şahin'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
Sosyal medyada 1.8 milyon takipçisi bulunan ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Bahar Şahin, en son Fenerbahçe açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Bunun üzerine başta Fenerbahçeliler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken Bahar Şahin, kendisine linçleyenlere cevap verdi!
