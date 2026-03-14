The Beatles Külliyatındaki Hakkı Yenmiş Parçalar

Paperback Writer'ın B yüzü olmak kolay değil. Ama Rain o B yüzünden fırlayıp bugün psychedelic rock’ın kutsal metinlerinden biri oldu. Lennon’ın ters vokali pop müzikte ilklerden biri. Ringo Starr ise kariyerinin en iyi davul performanslarından birini sergiliyor. Tempo bilinçli olarak yavaşlatılmış ve bant hızıyla oynanarak daha tok bir ses elde edilmiş.