The Beatles Külliyatındaki Hakkı Yenmiş Parçalar

Liz Lemon - Onedio Üyesi
14.03.2026 - 19:01

Herkes aynı şarkıları konuşuyor. Düğünlerde hep aynı nakaratlar, belgesellerde hep aynı arşiv görüntüleri… Oysa The Beatles külliyatı resmen bir hazine!  Hakkı yenmiş The Beatles şarkılarına birlikte bakalım!

Hey Bulldog

1968’de kaydedilip Yellow Submarine albümünde adeta köşeye sıkıştırılmıştı. Oysa Lennon ve McCartney'in ortalığı kasıp kavuruyor. Şarkının sonunda duyulan köpek sesleri doğaçlama bir eğlence anı zira stüdyo içinde birbirlerine laf atarken kayda girmiş.

I’m Only Sleeping

Revolver içindeki Lennon başyapıtı, tembellikten bahsediyor gibi görünüyor ama aslında bu bir bilinçaltı gezintisi. George Harrison’ın ters kaydedilmiş gitar solosu o dönemde teknik bir devrimdi. Gitarı normal çalıyorlar, sonra bant ters çevriliyor. 1966’da bu neredeyse bilim kurgu niteliğinde. Beatles’ın psikodelik dönemi denince hep başka şarkılar anılsa da I’m Only Sleeping'i de yabana atmamak lazım.

You Won’t See Me

Rubber Soul albümünde yer alan  McCartney şarkısı, Motown etkisi taşıyan bas hattıyla göz kırpıyor. You Won’t See Me, Paul’ün Jane Asher’la yaşadığı iletişim kopukluğuna bir gönderme olarak yazılmış. Asıl ilginç olan, kaydın son dakikaya bırakılması zira albüm baskıya girmeden saatler önce bitirilmiş. Vokal harmonileri neredeyse matematiksel bir hassasiyetle örülmüş. Hakkı yenmiş çünkü albümün devleri arasında kaybolmuş. Oysa ilişkilerdeki sessiz gerilim temasını Beatles evreninde en net işleyen şarkılardan biri.

Rain

Paperback Writer'ın B yüzü olmak kolay değil. Ama Rain o B yüzünden fırlayıp bugün psychedelic rock’ın kutsal metinlerinden biri oldu. Lennon’ın ters vokali pop müzikte ilklerden biri. Ringo Starr ise kariyerinin en iyi davul performanslarından birini sergiliyor. Tempo bilinçli olarak yavaşlatılmış ve bant hızıyla oynanarak daha tok bir ses elde edilmiş.

And Your Bird Can Sing

Lennon bu şarkıyı biraz hafife almıştı ama hayranlar için tam bir gitar şöleni. Kayıt sırasında kahkahalarına hakim olamadıkları alternatif versiyon hala dolaşıyor. Enerjisi genç, dili hafif alaycı. Beatles’ın hafif görünen ama teknik açıdan ağır siklet işlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

For No One

McCartney For No One'ı İsviçre’de kayak tatilindeyken yazıyor. Sözleri yetişkin bir ilişkinin bitişini anlatıyor ama dramatik değil aksine kabullenmiş. Fransız kornosunu çalan müzisyen tek seferde kaydı alıyor.

Two of Us

Dağılma döneminde kaydedilmiş ama ironik biçimde en sıcak dostluk şarkılarından biri. Lennon ve McCartney’nin birlikte söylediği armoniler nostaljik bir vedayı andırıyor. Yolculuk metaforu aslında geçmişe dönüş. Beatles dağılırken bile birlikte şarkı söyleyebiliyordu ki bu bile başlı başına tarih.

She Said She Said

Lennon’ın bir parti sırasında Peter Fonda ile yaşadığı tuhaf bir sohbetten ilham alıyor. LSD döneminin sisli atmosferi şarkıya sinmiş. Ritim yapısı alışılmadık, ayrıca McCartney kayıtta yer almamış. Bu da Beatles içi gerilim dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Happiness Is a Warm Gun

Tek bir şarkı içinde üç ayrı bölüm. Lennon’ın sözleri oldukça ironik ve karanlık. Happiness Is a Warm Gun, White Album’un en cesur işlerinden biri. Şarkı adı bir silah dergisi manşetinden geliyor. Beatles burada pop kalıplarını paramparça etmiş resmen.

Dear Prudence

Dear Prudence, Hindistan’da meditasyon kampında yazılmış. Prudence Farrow’un odasından çıkmamasına bir gönderme aslında. Yavaş yavaş katmanlanan enstrümanlar, bir güneş doğuşu hissi yaratıyor.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
