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İlk Tatil Sabahında Çalman Gereken O Playlist’i Hazırladık!

etiket İlk Tatil Sabahında Çalman Gereken O Playlist’i Hazırladık!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 12:01
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Ooo, sen tatilin ilk sabahındasın ve hala buralarda mısın? Şaka şaka, biliyoruz o sabahın keyfi hiçbir şeyde yok! Yataktan fırlamayıp yorganın içinde 'Evet abi, gerçekten tatildeyim' aydınlanması yaşadığın o büyülü anlar için liste hazırladık!

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Fleetwood Mac - Dreams

Yataktan kalkmadan önce gözlerini tavana dikip dinlemen gereken ilk şarkı bu. Şarkının o meşhur bas ritmi başladığı an, beynindeki tüm kurumsal stres molekülleri tek tek vücudunu terk ediyor.

Mor ve Ötesi - Güneye Giderken

Bu şarkı Türkiye sınırları içinde yazılmış en net 'Ben kaçtım, hadi eyvallah' marşı. İster otel odasında aynaya bakarken dinle, ister balkona çıkıp uzaklara bak. Şarkıdaki o gitarlar devreye girdiğinde, arkanda bıraktığın tüm o bitmek bilmeyen toplantılar ve şehir trafiği bir anda flulaşıyor.

Weezer - Island in the Sun

Şarkının daha ilk saniyesindeki o ikonik 'Hip-hip' sesini duyduğun an, beynin otomatik olarak 'Ben artık plajdayım, şezlongdayım' sinyali vermeye başlıyor.

Eagles - Take It Easy

Adı üstünde dostum: Rahatla, aceleye gerek yok! Saatin kaç olduğunun, maillerin birikip birikmediğinin hiçbir öneminin kalmadığı o tescilli tatil sabahına en çok yakışan retro budur. Amerikan yol hikayelerinden fırlamış gibi hissettiren bu parça, kahvaltıya inmeden önce odada üstünü değiştirirken arkada mutlaka dönmeli.

Sertab Erener - Kumsalda

Bu şarkı çalarken oteldeki açık büfeden tabağına domates, salatalık doldurmayan; portakal suyunu yudumlarken ritim tutmayan bizden değildir. Modunu anında sıfırdan yüze fırlatır, insana durup dururken tatil neşesi yükler.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz - Bodrum

Ege'de ya da Akdeniz'de olman fark etmez; bu şarkı başladığı an burun deliklerine o salaş balıkçıların, deniz tuzunun ve kavun kokusunun geleceğine yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız.

Doobie Brothers - Listen To The Music

70'lerin o insanı hiçbir şey düşünmemeye sevk eden, sadece ana odaklanmanı sağlayan muazzam şarkısı. Anne ve babanın gençlik yıllarındaki o sıcak, samimi yazlık hissiyatını odana taşır.

Yalın - Yaz Gülü

Türkçe pop tarihinin en büyük yaz misyonerlerinden Yalın abimizi unutamazdık. Bu şarkı çalmaya başladığı an, sanki gizli bir el gelip gözüne güneş gözlüğünü takıyor ve eline buzlu bir içecek tutuşturuyor.

Kenan Doğulu - Güzeller İçinden

Bu şarkı odada çalarken aynanın karşısına geçip 'Bugün yine çok güzelim/yakışıklıyım' kombini yapmayan bizden değildir. İçindeki o flörtöz, neşeli ve kıpır kıpır yaz enerjisini anında hortlatır.

Hande Yener - Ya Ya Ya Ya

'Bana acil olarak 2010’lar Türkçe popunun o hesapsız, kitapsız, aşırı gaza getiren plaj enerjisi lazım' diyorsan, Hande Yener odaya giriş yaptı. Şarkı başladığı an içindeki o giderli ama bir o kadar da eğlenceli tatilci uyanıyor.

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Adamlar - Sarılırım Birine

Biraz daha alternatif, biraz daha salaş ama inanılmaz keyifli bir sabah şarkısı. Adamlar’ın o tatlı, ironik ve neşeli sound'u, tatil beldesinin o hafif rüzgarlı sabahlarına acayip yakışıyor. Şarkıya tempo tutarken bir yandan da 'Harbiden iyi ki gelmişim ya' diye iç geçirmelik.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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