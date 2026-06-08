İlk Tatil Sabahında Çalman Gereken O Playlist’i Hazırladık!
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Ooo, sen tatilin ilk sabahındasın ve hala buralarda mısın? Şaka şaka, biliyoruz o sabahın keyfi hiçbir şeyde yok! Yataktan fırlamayıp yorganın içinde 'Evet abi, gerçekten tatildeyim' aydınlanması yaşadığın o büyülü anlar için liste hazırladık!
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Fleetwood Mac - Dreams
Mor ve Ötesi - Güneye Giderken
Weezer - Island in the Sun
Eagles - Take It Easy
Sertab Erener - Kumsalda
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Yüzyüzeyken Konuşuruz - Bodrum
Doobie Brothers - Listen To The Music
Yalın - Yaz Gülü
Kenan Doğulu - Güzeller İçinden
Hande Yener - Ya Ya Ya Ya
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Adamlar - Sarılırım Birine
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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