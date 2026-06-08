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Rap Tarihinin En Akıcı Flow’una Sahip İsmi Seçiyoruz!

etiket Rap Tarihinin En Akıcı Flow’una Sahip İsmi Seçiyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 22:01
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Kafiyeleri bir su gibi akıtan, ritmin üzerinde adeta dans eden ve mikrofon başına geçtiğinde kelimeleri kusursuz bir ahenkle dizen o efsane ismi arıyoruz. Sence tarihin en pürüzsüz ve akıcı flowuna kim sahip? Hemen oyla! 👇

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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