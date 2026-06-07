Müzik Zevkin Senin Hakkında Kimsenin Bilmediği Ne Söylüyor?
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Kulaklığını taktığın an dış dünyayla bağını kopardığını biliyoruz ama o çalma listelerinin arkasında kimsenin ruhunun bile duymadığı bir sen saklı! Hadi gel, müzik zevkini masaya yatıralım ve o en yakın arkadaşına bile söyleyemediğin sırrını ortaya çıkaralım!
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1. Toplu taşımada kulaklığını evde unuttuğunu fark ettin, ne yaparsın?
2. Hangi müzik türüne zaafın var?
3. Peki bir şarkıda seni en çok ne etkiler?
4. Bir şarkıyı dinlerken zihnin otomatik olarak en çok hangi enstrümanın sesini cımbızla çeker gibi ayıklıyor?
5. Yeni müzikler keşfetmek için genelde hangi yöntemi kullanırsın?
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6. Guilty Pleasure müzik tarzın hangisi?
7. Bir sanatçıda seni en çok etkileyen şey nedir?
8. Son olarak, arkadaş ortamında hiç duyulmamış, çok niş bir şarkı açtığında ve kimse beğenmediğinde ne hissedersin?
Senin içinde gizli bir hikaye yazarı var!
Senin içinde sahneye çıkmayı bekleyen bir lider var!
Senin ruhun fazla derin ve biraz da alternatif!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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