Duşta Sesimiz Neden Daha Güzel Çıkar?

Banyoya girdiğin an içinden bir Beyoncé, bir Müslüm Gürses ya da bir Pavarotti çıkıyor. O daracık duşakabin, senin için bir anda Wembley Stadyumu'na dönüşüyor. Peki, normalde arkadaş ortamında şarkı söylerken 'Lütfen sus' denilen o sesin, duşta nasıl oluyor da bir başyapıta dönüşüyor?

Kendi kendimize 'Acaba gizli bir yeteneğim mi var?' diye sormayı bırakalım; çünkü olay tamamen bilimsel!