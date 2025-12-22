Danla Bilic'in Uyuşturucu Operasyonu Açıklamasını "Ciddiyetsiz" Bulan Sinan Akçıl, Bilic'ten Büyük Veto Yemiş!
Sinan Akçıl, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Danla Bilic'in serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamayı ciddiyetsiz bulmuştu.
Bir ödül töreninde görüntülenen Sinan Akçıl, Danla Bilic'ten yediği vetoyu açıkladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İlki 8 Ekim'de ikinci ayağı ise 18 Aralık'ta gerçekleşen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Danla Bilic'ti.
Geçtiğimiz saatlerde ödül töreninde görüntülenen Sinan Akçıl, konuyla ilgili konuşurken Danla Bilic'ten yediği vetoyu da vurguladı.
