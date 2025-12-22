onedio
Danla Bilic'in Uyuşturucu Operasyonu Açıklamasını "Ciddiyetsiz" Bulan Sinan Akçıl, Bilic'ten Büyük Veto Yemiş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.12.2025 - 22:11

Sinan Akçıl, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Danla Bilic'in serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamayı ciddiyetsiz bulmuştu. 

Bir ödül töreninde görüntülenen Sinan Akçıl, Danla Bilic'ten yediği vetoyu açıkladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İlki 8 Ekim'de ikinci ayağı ise 18 Aralık'ta gerçekleşen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Danla Bilic'ti.

Sabahın ilk saatlerinde evinden alınan, saç, kan ve idrar örneklerini verdikten sonra da serbest bırakılan Danla Bilic, sosyal medya hesabından 'Devletim test istemiş, vermez miyiz. Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım; jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, o kadar naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım' açıklamasında bulunmuştu. 

Danla Bilic'in açıklamasına tek tepki ise Sinan Akçıl'dan gelmişti. Danla Bilic'in açıklamasını 'ciddiyetsiz' bulduğunu dile getiren Akçıl, her zaman olduğu gibi isim vermeden laf atmış, 'Devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum' açıklamasında bulunmuştu. 

Bunun üzerine Danla Bilic'ten Akçıl'a videolu bir yanıt gelmişti. Bilic, Sinan Akçıl'ın 'ciddiyetsiz ve saçma sapan' eleştirilerine, 'Tek yalan bir şey var mı? Ben evimden sabahın köründe uyuşturucu soruşturmasında alındın mı? Alındım. Benim evim arandı mı? Arandı.' diyerek cevap vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde ödül töreninde görüntülenen Sinan Akçıl, konuyla ilgili konuşurken Danla Bilic'ten yediği vetoyu da vurguladı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
