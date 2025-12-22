Danla Bilic'in Uyuşturucu Operasyonu Açıklamasını "Ciddiyetsiz" Bulan Sinan Akçıl, Bilic'ten Büyük Veto Yemiş!

Sabahın ilk saatlerinde evinden alınan, saç, kan ve idrar örneklerini verdikten sonra da serbest bırakılan Danla Bilic, sosyal medya hesabından 'Devletim test istemiş, vermez miyiz. Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım; jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, o kadar naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım' açıklamasında bulunmuştu.

Danla Bilic'in açıklamasına tek tepki ise Sinan Akçıl'dan gelmişti. Danla Bilic'in açıklamasını 'ciddiyetsiz' bulduğunu dile getiren Akçıl, her zaman olduğu gibi isim vermeden laf atmış, 'Devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine Danla Bilic'ten Akçıl'a videolu bir yanıt gelmişti. Bilic, Sinan Akçıl'ın 'ciddiyetsiz ve saçma sapan' eleştirilerine, 'Tek yalan bir şey var mı? Ben evimden sabahın köründe uyuşturucu soruşturmasında alındın mı? Alındım. Benim evim arandı mı? Arandı.' diyerek cevap vermişti.