Olaylı Kocaelispor-Konyaspor Maçının Ardından Selçuk İnan, Cihan Aydın'a Yüklendi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 21:03

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak hakem Cihan Aydın’ı eleştirdi. İnan, “Cezalıyım, kırmızı kart gördüm ama nedenini kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme ‘Hocam vallahi bu penaltı değil’ dedim, kırmızı çıktı. Hep aynı şey oluyor. Bu hakemi sevmiyorum, benden hoşlanmadığını ve hatta nefret ettiğini biliyorum” dedi.

Uzatma dakikalarında maçta ilginç anlar yaşandı.

Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor’a 2-1 yenildi. Uzatma dakikalarında verilen penaltı sonrası tüm yedek kulübesini soyunma odasına gönderen ve kırmızı kart görerek oyun dışında kalan teknik direktör Selçuk İnan, maç sonrası stadyum önünde açıklama yaptı.

"Benden nefret ediyor"

Maçın hakemi Cihan Aydın’ı eleştiren Selçuk İnan, “Cezalıyım, kırmızı kart gördüm. Neden gördüğümü hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme ‘Hocam vallahi bu penaltı değil’ demekle kırmızı kart gördüm. Hep bunu yaşıyorum. Bu hakemi sevmiyorum. Onun beni sevmediğini ve hatta benden nefret ettiğini biliyorum. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğim için daha önce de söyledim, federasyondan ya da yetkililerden rica ettim. Sonuçta insanız, bu duyguları yaşayabiliriz. Bu hakem de benden nefret edebilir ya da beni sevmeyebilir, bunu kabul ediyorum. Bunu bile bile lütfen bu hakemi bizim maçlarımıza, benim maçlarıma vermeyin. Zaten bundan sonra bu hakem bir daha bu maçlara, benim maçıma gelirse başkanımdan ve yöneticilerimden izin isteyeceğim. Saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim. İnşallah izin verirler. Bu kadar ters bir hakem, bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum” ifadelerini kullandı

Selçuk İnan daha önce de bu konuda bir açıklama yapmıştı.

5 Ocak 2025'te Gaziantep FK'nın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra konuşan Selçuk İnan, 'Bu hakem (Cihan Aydın) için benle ilgili, aleyhimde işler ilerliyor. Benimle bir problemi de olabilir. Benim bilmediğim bir problem de olabilir.' demişti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
