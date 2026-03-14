Olaylı Kocaelispor-Konyaspor Maçının Ardından Selçuk İnan, Cihan Aydın'a Yüklendi

Maçın hakemi Cihan Aydın’ı eleştiren Selçuk İnan, “Cezalıyım, kırmızı kart gördüm. Neden gördüğümü hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme ‘Hocam vallahi bu penaltı değil’ demekle kırmızı kart gördüm. Hep bunu yaşıyorum. Bu hakemi sevmiyorum. Onun beni sevmediğini ve hatta benden nefret ettiğini biliyorum. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğim için daha önce de söyledim, federasyondan ya da yetkililerden rica ettim. Sonuçta insanız, bu duyguları yaşayabiliriz. Bu hakem de benden nefret edebilir ya da beni sevmeyebilir, bunu kabul ediyorum. Bunu bile bile lütfen bu hakemi bizim maçlarımıza, benim maçlarıma vermeyin. Zaten bundan sonra bu hakem bir daha bu maçlara, benim maçıma gelirse başkanımdan ve yöneticilerimden izin isteyeceğim. Saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim. İnşallah izin verirler. Bu kadar ters bir hakem, bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum” ifadelerini kullandı