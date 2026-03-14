Japon Efsane Keisuke Honda'nın İran Açıklaması Sonrasında Reklam Anlaşması İptal Edildi

Japon futbolunun efsane isimlerinden Keisuke Honda, İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılımını desteklemesinin ardından ABD’li bir şirketle yaptığı reklam anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı. 39 yaşındaki eski futbolcu, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Biliyorum çok hassas bir konu ama şahsen İran'ın Dünya Kupası'na katılmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.