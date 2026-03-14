Japon Efsane Keisuke Honda'nın İran Açıklaması Sonrasında Reklam Anlaşması İptal Edildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 18:58

Japon futbol yıldızı Honda, 'İran'ın Dünya Kupası'nda olmasını istiyorum' paylaşımının ardından ABD merkezli bir firmayla yaptığı reklam anlaşmasının iptal edildiğini duyurdu.

Trump'ın Amerika'ya gelmemeleri yönünde tavsiyede bulunduğu İran Milli Takımı daha önce katılmayacaklarını açıklamıştı. Dünya Kupası henüz başlamadan Trump yönetiminin kararları sebebiyle büyük bir skandala sahne olmuş oldu.

Honda, İran'ın kupada yer alması gerektiğini dile getirmişti.

Japon futbolunun efsane isimlerinden Keisuke Honda, İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılımını desteklemesinin ardından ABD’li bir şirketle yaptığı reklam anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı. 39 yaşındaki eski futbolcu, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Biliyorum çok hassas bir konu ama şahsen İran'ın Dünya Kupası'na katılmasını istiyorum.' ifadelerini kullandı.

ABD'li şirket açıklama sonrasında anlaşmasını iptal etti.

Honda, sonraki bir paylaşımında da, 'Görünüşe göre Dünya Kupası'na yetişmesi muhtemel olan bir ABD şirketinin reklamı, İran Milli Takımı'na destek açıklamam nedeniyle askıya alındı. Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz' ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
