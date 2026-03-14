Alman Filozof Jurgen Habermas 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 18:19

Alman filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, eleştirel teori, kamusal alan ve iletişimsel eylem kuramıyla modern sosyal düşünceye önemli katkılarda bulunduktan sonra 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, Alman yayınevi Suhrkamp tarafından duyuruldu.

Reklam

Felsefe ve sosyal teori konularında öncü isimlerden biriydi.

Modern felsefe ve sosyal teorinin önde gelen isimlerinden Alman filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Habermas’ın ölümünü uzun yıllardır eserlerini yayımlayan Alman yayınevi Suhrkamp duyurdu.

Demokrasi, kamusal alan ve iletişim konularındaki kuramsal çalışmalarıyla çağdaş düşünceye önemli katkılarda bulunan Habermas, modern sosyal teoride derin izler bıraktı.

"Kamusal alan" kavramıyla akademi ve toplumda geniş tartışma alanları açtı.

1929 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde doğan Habermas, Frankfurt Okulu’nun ikinci kuşak temsilcileri arasında yer aldı. Çalışmaları özellikle eleştirel teori, modern toplum yapısı ve demokratik kamusal tartışma süreçleri üzerine odaklandı.

Habermas’ın en bilinen eserlerinden biri olan “kamusal alan” kavramı, modern toplumlarda yurttaşların siyasal ve toplumsal konuları tartıştıkları ortak alanın tarihsel gelişimini incelediği Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü (1962) adlı kitabında ortaya kondu. Bu çalışma, siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim araştırmaları alanlarında geniş biçimde tartışıldı.

"İletişimsel eylem kuramı" da literatüre yaptığı en büyük katkılardan biri oldu.

Habermas’ın düşüncesinde önemli bir yer tutan diğer çalışma alanı ise “iletişimsel eylem kuramı” oldu. 1981’de yayımlanan İletişimsel Eylem Kuramı adlı eserinde, modern toplumların işleyişini iletişim, rasyonalite ve toplumsal uzlaşma üzerinden ele aldı. Bu yaklaşım, sosyal teori, siyaset felsefesi ve hukuk teorisi alanlarında geniş bir literatürün oluşmasına katkı sağladı.

Habermas’ın eserleri ayrıca demokrasi teorisi, hukuk devleti, kamusal akıl ve Avrupa entegrasyonu gibi konular çerçevesinde de değerlendirildi. Gerçeklik ve Normlar Arasında, Ötekinin Dahil Edilmesi ve Postnasyonal Durum gibi kitaplarında modern demokrasilerin kurumsal yapıları ve yurttaşlık kavramları üzerine derin tartışmalar yürüttü.

Çalışmaları dünyayı nasıl etkiledi?

Jürgen Habermas, özellikle kamusal alan ve iletişimsel eylem kuramı üzerinden geliştirdiği düşünceleriyle modern sosyal teori, siyaset felsefesi ve iletişim çalışmalarında derin izler bıraktı. Demokrasi, hukuk devleti ve yurttaşlık kavramları üzerine yaptığı analizler, çağdaş düşünce dünyasında akademik tartışmaların merkezine oturdu ve pek çok disiplinin araştırma gündemini şekillendirdi.

Ürettiği kavramlarla akademide de geniş bir takipçi kitlesi edindi.

Jürgen Habermas, özellikle kamusal alan, iletişimsel eylem kuramı, demokrasi teorisi, hukuk devleti ve toplumsal rasyonalite kavramlarına öncülük etti. Onun çalışmaları, modern toplumlarda yurttaşların siyasal ve toplumsal meseleleri tartışabileceği ortak alanın önemini vurguladı ve iletişime dayalı uzlaşma modelleri geliştirdi.

Habermas’ın düşüncelerinden etkilenen ve takip eden ünlü akademisyenler arasında Axel Honneth, Nancy Fraser, Seyla Benhabib, Thomas McCarthy ve Cornel West gibi isimler bulunuyor. Bu düşünürler, Habermas’ın eleştirel teori ve iletişimsel rasyonalite yaklaşımlarını kendi çalışmalarına entegre ederek toplumsal adalet, eşitlik ve demokratik süreçler üzerine yeni tartışmalar geliştirdiler.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
