Alman Filozof Jurgen Habermas 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

Habermas’ın düşüncesinde önemli bir yer tutan diğer çalışma alanı ise “iletişimsel eylem kuramı” oldu. 1981’de yayımlanan İletişimsel Eylem Kuramı adlı eserinde, modern toplumların işleyişini iletişim, rasyonalite ve toplumsal uzlaşma üzerinden ele aldı. Bu yaklaşım, sosyal teori, siyaset felsefesi ve hukuk teorisi alanlarında geniş bir literatürün oluşmasına katkı sağladı.

Habermas’ın eserleri ayrıca demokrasi teorisi, hukuk devleti, kamusal akıl ve Avrupa entegrasyonu gibi konular çerçevesinde de değerlendirildi. Gerçeklik ve Normlar Arasında, Ötekinin Dahil Edilmesi ve Postnasyonal Durum gibi kitaplarında modern demokrasilerin kurumsal yapıları ve yurttaşlık kavramları üzerine derin tartışmalar yürüttü.