onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şoför İtirafçı Olmuştu: Kasım Garipoğlu'nun Partisine Katıldığı İddia Edilen Defne Samyeli'den Açıklama Geldi!

Şoför İtirafçı Olmuştu: Kasım Garipoğlu'nun Partisine Katıldığı İddia Edilen Defne Samyeli'den Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.12.2025 - 19:34

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında, iş insanı Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılırken tüm mal varlıklarına da el konulmuştu. Kasım Garipoğlu’nun şoförü Ahmet Akçay tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek Kasım Garipoğlu'nun partilerine gelen kişileri tek tek ifşalamıştı. 

Bu isimlerden biri de Defne Samyeli'ydi. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş insanı Kasım Garipoğlu da hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldı.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş insanı Kasım Garipoğlu da hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldı.

Mal varlığına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde ve nicesi bulunmuştu. 

Kasım Garipoğlu'nun soruşturma kapsamında tutuklanan şoförü, cezaevine gönderilmiş ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmişti. Garipoğlu'nun partisine katılan isimleri tek tek ifşa eden şoför Ahmet Akçay'ın ifadesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

İfadesinde "Bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum" diyen Akçay, beş ünlü isim verdi.

İfadesinde "Bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum" diyen Akçay, beş ünlü isim verdi.

'Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu.' ifadelerini kullanan şoför Akçay, magazin kulislerinin kaynamasına sebep oldu.

Kaçıranlar için itirafçı olan şoförün ifadesinin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Henüz ismi geçen hiçbir ünlüden Garipoğlu partileriyle ilgili açıklama gelmemişken, ilk adımı atan Defne Samyeli oldu.

Henüz ismi geçen hiçbir ünlüden Garipoğlu partileriyle ilgili açıklama gelmemişken, ilk adımı atan Defne Samyeli oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getiren Defne Samyeli, Kasım Garipoğlu'nun evinde yalnızca bir kez, Şevval Şahin'in doğum günü partisi için bulunduğunu dile getirdi. 

'Kasım Garipoğlu’nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin’in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval’i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan’ı kaybettik.' dedi. 

At iziyle it izinin karıştırıldığını' vurgulayan Samyeli, olayın magazinselleştirilmesinden de dert yandı; 

'Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu’nun şoförü sanki “uyuşturucu partilerine katılanlardan” biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir. 

At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen “magazin şehveti”ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim.' ifadelerini kullandı. 

Son olarak, uyuşturucu maddelerin her türüne karşı olduğunu net bir şekilde belirtti ve 'Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum.' açıklamasında bulundu.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın