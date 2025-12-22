Şoför İtirafçı Olmuştu: Kasım Garipoğlu'nun Partisine Katıldığı İddia Edilen Defne Samyeli'den Açıklama Geldi!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getiren Defne Samyeli, Kasım Garipoğlu'nun evinde yalnızca bir kez, Şevval Şahin'in doğum günü partisi için bulunduğunu dile getirdi.

'Kasım Garipoğlu’nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin’in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval’i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan’ı kaybettik.' dedi.

At iziyle it izinin karıştırıldığını' vurgulayan Samyeli, olayın magazinselleştirilmesinden de dert yandı;

'Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu’nun şoförü sanki “uyuşturucu partilerine katılanlardan” biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir.

At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen “magazin şehveti”ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim.' ifadelerini kullandı.

Son olarak, uyuşturucu maddelerin her türüne karşı olduğunu net bir şekilde belirtti ve 'Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum.' açıklamasında bulundu.