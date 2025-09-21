Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran'ın Ünlü Güzellerle Dolu Kabarık Aşk Defterini Aralıyoruz!
Saran Holding’in sahibi, spor yatırımları ve yöneticilik tecrübeleriyle tanınan iş insanı Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçilerek gündemin ilk sırasına oturdu.
Başarılarla dolu kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Saran, yıllar içinde magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başardı. Yakışıklılığı ve deli dolu aşklarıyla nam salmış Sadettin Saran'ın kabarık aşk defterini şöyle bir inceleyelim dedik... Buyurun, kimler gelmiş kimler geçmiş beraber görelim!
Geçtiğimiz saatlerde, Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Sadettin Saran, gündemin tam göbeğine oturdu.
Aycan Ateş
Hülya Avşar
Zeynep Beşerler
Emek Külür
Emina Jahovic
Defne Samyeli
Bade İşçil
