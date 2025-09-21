Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran'ın Ünlü Güzellerle Dolu Kabarık Aşk Defterini Aralıyoruz!

Saran’ın en çok konuşulan ilişkilerinden biri, sanatçı Hülya Avşar ile yaşadığı deli dolu aşktı. Çift, 2006’dan itibaren birçok davet, gala ve tatilde birlikte görüntülendi. İlişki dört yıl boyunca medyanın gözdesi oldu, “Türkiye’nin en göz önündeki çiftlerinden biri” olarak anıldılar.

Ancak 2010’da yollarını ayırdılar ve ayrılık dönemi de en az birliktelikleri kadar ses getirdi. Avşar, yıllar sonra verdiği röportajlarda bu ilişkiyi hatırlatan açıklamalar yaptı. “En son şutu yiyen ben oldum,” “Bu sefer beni terk ettiler,” gibi sözlerle ayrılığın kendisinden kaynaklanan değil, terk edilme yönünde olduğunu ima eden söylemleri vardı.