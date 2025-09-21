onedio
Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran'ın Ünlü Güzellerle Dolu Kabarık Aşk Defterini Aralıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2025 - 22:06

Saran Holding’in sahibi, spor yatırımları ve yöneticilik tecrübeleriyle tanınan iş insanı Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçilerek gündemin ilk sırasına oturdu. 

Başarılarla dolu kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Saran, yıllar içinde magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başardı. Yakışıklılığı ve deli dolu aşklarıyla nam salmış Sadettin Saran'ın kabarık aşk defterini şöyle bir inceleyelim dedik... Buyurun, kimler gelmiş kimler geçmiş beraber görelim!

Geçtiğimiz saatlerde, Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Sadettin Saran, gündemin tam göbeğine oturdu.

İş dünyasındaki başarısı, spor yatırımları ve yöneticilik vizyonuyla tanıdığımız Saran, yalnızca profesyonel kimliğiyle değil, yakışıklılığı ve karizmatik duruşuyla da yıllardır magazin dünyasının radarında. 

En büyük gururu olan kızı Lal’e düşkünlüğü, onunla kurduğu yakın bağ ve geçtiğimiz aylarda kızının düğünüyle tekrar manşetlere taşınması da hâlâ hafızalarda tazeliğini koruyor. Fakat bugün gündemimiz başka...

Buyurun gelin, Fenerbahçe'nin yeni başkanının yıllara yayılmış kabarık aşk defterini şöyle baştan sona bir inceleyelim! Hazırsanız başlayalım.

Aycan Ateş

Sadettin Saran hayatımıza girdiğinde, yanındaki hanımefendi Aycan Ateş'ti. Saran’ın ilk evliliği mimar Aycan Ateş ile oldu. Bu evlilikten Lal ve Beliz adında iki kızı dünyaya geldi.

Çift, 2000’li yılların ortasında ilişkilerini yürütemedi ve 2005’te yollarını ayırdı. Boşanma süreci fazla magazinleşmedi; daha çok Saran’ın iş hayatı ve spor yatırımları öne çıktığı için özel hayatı arka planda kaldı. İkiliyi en son, kızları Lal'in düğününde yan yana görmüştük.

Hülya Avşar

Saran’ın en çok konuşulan ilişkilerinden biri, sanatçı Hülya Avşar ile yaşadığı deli dolu aşktı. Çift, 2006’dan itibaren birçok davet, gala ve tatilde birlikte görüntülendi. İlişki dört yıl boyunca medyanın gözdesi oldu, “Türkiye’nin en göz önündeki çiftlerinden biri” olarak anıldılar. 

Ancak 2010’da yollarını ayırdılar ve ayrılık dönemi de en az birliktelikleri kadar ses getirdi. Avşar, yıllar sonra verdiği röportajlarda bu ilişkiyi hatırlatan açıklamalar yaptı. “En son şutu yiyen ben oldum,” “Bu sefer beni terk ettiler,” gibi sözlerle ayrılığın kendisinden kaynaklanan değil, terk edilme yönünde olduğunu ima eden söylemleri vardı.

Zeynep Beşerler

2011 yılına gelindiğinde, magazinde Sadettin Saran’ın oyuncu Zeynep Beşerler ile birlikte olduğu haberleri yer aldı. Özellikle Nisan 2011’de Bodrum’da tatilde görüntülendikleri basına yansıdı. 

Ancak ilişkinin uzun soluklu olmadığı, birkaç ay içerisinde sona erdiği öne sürüldü. Beşerler’in bu süreçte başka projelerle gündeme gelmesi ve çiftin sessiz kalması nedeniyle, bu birliktelik daha çok magazin sayfalarında “kısa süreli bir yaz aşkı” olarak kaldı. Net resmi açıklama yapılmadığından, hala iddia kategorisinde değerlendiriliyor.

Emek Külür

Sadettin Saran, 15 Eylül 2012’de diş hekimi Emek Külür ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü sade ama seçkin bir davetle gerçekleşti ve dönemin magazin basınında geniş yer buldu. Ancak ilişkide zamanla sorunlar baş gösterdi. 

11 Ağustos 2017’de açılan dava sürecinde karşılıklı iddialar gündeme geldi. Sadettin Saran ile Emek Külür’ün boşanma sürecinde, Saran’ın 2017’de boşanma davası açmasının ardından “böcek/dinleme cihazı” iddiasıyla savcılığa başvurması, Külür’ün bu iddiayı reddetmesi ve dosyanın takipsizlikle kapanması, çift arasında kıskançlık ve güven sorunları yaşandığı söylentileri, Külür’ün kliniğinde çalışanların prim ve alacak davaları, ayrıca mobbing iddialarıyla mahkemeye taşınan şikâyetler kol gezdi. 

21 Eylül 2017’de tek celsede boşandılar. Beş yıllık evlilik, Saran’ın en uzun süren ciddi birlikteliklerinden biri olarak kayda geçti.

Emina Jahovic

Sadettin Saran'ın Mustafa Sandal'ın iki oğlunun annesi, eski eşi Emina Jahovic'le beraberliği, özel hayatının yeniden magazin sayfalarına taşınmasına yol açtı. 

Çift, Ekim 2018’de İstanbul’da bir mekândan çıkarken görüntülendi ve birliktelikleri kısa sürede doğrulandı. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeleri ve sık sık yan yana görülmeleri ilişkiyi pekiştirdi. Ancak Şubat 2019’da ayrıldıkları açıklandı. Bir süre sonra tekrar barıştıkları iddia edilse de, Kasım 2019’da kesin olarak ayrıldılar. Bu birliktelik, Emina’nın Mustafa Sandal ile olan evliliğini sonlandırmasının hemen ardından geldiği için çok konuşuldu.

Defne Samyeli

2019 yazında, Saran’ın Defne Samyeli ile ilgilendiği ve tanışmak istediği iddiaları magazin sayfalarında yer aldı. Bu iddialar, Emina Jahovic ile ayrılığın hemen ardından gündeme geldiği için daha da dikkat çekti. 

Samyeli, bu konudaki sorulara net cevap vermekten kaçındı ve çoğu zaman tepkili yanıtlar verdi. Sadettin Saran da hiçbir zaman doğrulama yapmadı; “duymamış olayım, sormayın” şeklinde çıkışları oldu. Dolayısıyla bu ilişki de, tıpkı Zeynep Beşerler'le olduğu gibi doğrulanmamış bir söylenti olarak “iddia” kategorisinde kaldı.

Bade İşçil

Nisan 2024’te, uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’in Sadettin Saran’la yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edildi. İşçil, basının sorularına “ad konmuş hiçbir şey yok”, “tanışıklığımız vardır” diyerek cevap verdi. Resmi bir doğrulama gelmediği gibi, çift birlikte de görüntülenmedi.

Bade İşçil iddiası, Sadettin Saran tarihinde en havada kalan iddia olarak rafa kaldırıldı. 

Şimdilerde Sadettin Saran'ın bekar olduğu biliniyor. Sanıyoruz ki hayatında kimsecikler yok! Fakat Fenerbahçe'nin getireceği şan şöhretle beraber yakında adını birileriyle anmamız mümkün gibi duruyor. Bakalım listeye kim eklenecek?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
