Samsunspor’da Musaba Krizi: Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edilmişti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2025 - 11:14

Samsunspor, ismi Fenerbahçe ile anılan Anthony Musaba’nın kulüple ilişkisini fiilen kestiğini açıklayarak disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Fenerbahçe’nin, 6 milyon euro serbest kalma maddesini ödemeyi kabul ederek Hollandalı futbolcu ile her konuda anlaştığı iddia ediliyor.

Samsunspor’dan Musaba krizi için yapılan açıklama:

'Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca teknik direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen maç kadrosuna dâhil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmî olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

Fenerbahçe ile Musaba her konuda anlaştı iddiası

Samsunspor ile sözleşmesi devam eden Anthony Musaba’nın serbest kalma maddesi 6 milyon euro. Fenerbahçe’nin, oyuncunun serbest kalma maddesini ödemeyi kabul ettiği ve Musaba ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
