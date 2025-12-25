Samsunspor’da Musaba Krizi: Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edilmişti
Samsunspor, ismi Fenerbahçe ile anılan Anthony Musaba’nın kulüple ilişkisini fiilen kestiğini açıklayarak disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Fenerbahçe’nin, 6 milyon euro serbest kalma maddesini ödemeyi kabul ederek Hollandalı futbolcu ile her konuda anlaştığı iddia ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor’dan Musaba krizi için yapılan açıklama:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe ile Musaba her konuda anlaştı iddiası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın