Thomas Reis, Fenerbahçe ile Anlaşan Futbolcusu Musaba'ya Tepki Gösterdi

Fenerbahçe’nin transfer sürecinde yalnızca futbolcuyla temas kurduğunu dile getiren Reis, bu duruma tepki gösterdi. Musaba’ya kulüp olarak sahip çıktıklarını ve destek verdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, oyuncunun farklı bir yol izlemeyi seçtiğini ifade etti.

'Biz Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Doğrudan futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Onun da gelmesi lazım.'