Thomas Reis, Fenerbahçe ile Anlaşan Futbolcusu Musaba'ya Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 00:24

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun ilk haftasında Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda konuk ettiği İkas Eyüpspor’u 2-1’lik skorla geçti.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Anthony Musaba hakkında değerlendirmelerde bulundu. Reis, yaşananları 'hoşuma gitmedi' diyerek yanıtladı.

"Profesyonel iş yapıyruz ama takındığı tavırları anlamıyorum"

Musaba'nın kendi isteğiyle kadroda olmak istemediğini belirten Reis, 'Transfer konusu olarak ne noktadalar bilmiyorum. Bu hayatın bir parçası profesyonel olarak iş yapıyoruz ama son zamanlardaki takındığı tavırları anlamıyorum. Sonuçta kendisini geliştirmesi adına Samsunspor ona bu şansı verdi. Kendisi ile maçtan önce bir toplantı yaptım. Bu maçta kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Olmak istemediğini söyledi' dedi.

Reis, Fenerbahçe'ye de tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin transfer sürecinde yalnızca futbolcuyla temas kurduğunu dile getiren Reis, bu duruma tepki gösterdi. Musaba’ya kulüp olarak sahip çıktıklarını ve destek verdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, oyuncunun farklı bir yol izlemeyi seçtiğini ifade etti.

'Biz Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Doğrudan futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Onun da gelmesi lazım.'

