Thomas Reis, Fenerbahçe ile Anlaşan Futbolcusu Musaba'ya Tepki Gösterdi
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun ilk haftasında Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda konuk ettiği İkas Eyüpspor’u 2-1’lik skorla geçti.
Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Anthony Musaba hakkında değerlendirmelerde bulundu. Reis, yaşananları 'hoşuma gitmedi' diyerek yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Profesyonel iş yapıyruz ama takındığı tavırları anlamıyorum"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reis, Fenerbahçe'ye de tepki gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın