Sevgili Boğa, bugün iş hayatındaki kartların yeniden karılıp dağıtıldığına tanıklık edebilirsin. Şirketindeki bir yeniden yapılanma ya da departman değişikliği, ilk bakışta seni tedirgin edebilir, belki de bir risk unsuru olarak görebilirsin. Ancak bu durum aslında terfi kapısını aralayan bir fırsat olabilir. Haftanın başındaki o tatlı heyecanın yerini, 'şimdi ne yapmalıyım?' diye düşünen stratejik bir zekanın alması ise sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

Yeni bir bakış açısıyla beraber yaşayacağın değişim ise sana hem maddi hem manevi anlamda kâr getirebilir. Her zamankinden fazla alkış toplayacağın aşikar. Galiba uzun zamandır hak ettiğin tebrikleri toplayacak, yeteneklerini özgürce sergileyecek ve başarı ile güçleneceksin. Hadi, eline geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir ve göster kendini.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, fevri davranışlarla dengeleri değiştirebilirsin. Güvensizlik, şüphe, kıskançlık, anlık dürtüler ve öfke aşkın önüne geçebilir... Ona karşı tahammülünün azaldığını hissediyor musun? Eğer öyle ise dikkatli olmalısın, çünkü bu aşkın sonu dahi olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…