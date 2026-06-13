Ev İşlerini Eğlenceli Hale Getiren 10 Taktik

Evin içinde sürekli oradan oraya gezen eşyalar varsa toplama sepeti taktiği hayat kurtarır. Bir sepet ya da kutu alıp odada ait olmadığı yerde duran eşyaları içine atabilirsin. Sonra sepetle kısa bir tur yaparak her şeyi ait olduğu yere bırakırsın. Bu yöntem özellikle salon, yatak odası ve çalışma alanı gibi hızlı dağılan yerlerde çok pratik olur. Hem tek tek gidip gelmezsin hem de ortalık bir anda daha düzenli görünür. Küçük ama etkisi büyük bir taktik!