Ev İşlerini Eğlenceli Hale Getiren 10 Taktik
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Ev işi deyince için sıkılıyor ve biriken işler gözünde koca bir dağa dönüşüyorsa seni buraya alalım. Kimisi ev işi yapmaktan keyif alsa da bazen bitse de kurtulsam dediğimiz anlarda içimizde motivasyon yeşertecek önerilerle geldik. İşte ev işi yaparken eğlenmeni sağlayacak taktikler!
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1. Önce işi küçültme değil karar yükünü azaltma sistemi kur.
2. Playlisti son dakikaya bırakma!
3. Zamanlayıcıyı kur kendinle tatlı bir yarışa gir.
4. Dağınıklıkla savaşma ona sepetle pusu kur.
5. Sevmediğin işi en sevdiğin içerikle eşleştir.
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6. Önce en görünür yeri toparla moral hemen yükselsin.
7. Her işin minimum kabul edilebilir versiyonunu belirle.
8. Ev işini tek seferde bitirme değil yarım bırakılabilir hale getir.
9. Ev işi standardını hayat temposuna göre ayarla ideal eve göre değil.
10. İş bitince kendine küçük bir kutlama yap.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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