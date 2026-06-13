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Ev İşlerini Eğlenceli Hale Getiren 10 Taktik

etiket Ev İşlerini Eğlenceli Hale Getiren 10 Taktik

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
13.06.2026 - 10:31
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Ev işi deyince için sıkılıyor ve biriken işler gözünde koca bir dağa dönüşüyorsa seni buraya alalım. Kimisi ev işi yapmaktan keyif alsa da bazen bitse de kurtulsam dediğimiz anlarda içimizde motivasyon yeşertecek önerilerle geldik. İşte ev işi yaparken eğlenmeni sağlayacak taktikler!

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1. Önce işi küçültme değil karar yükünü azaltma sistemi kur.

Ev işi çoğu zaman fiziksel yorgunluktan önce zihinsel yorar. Nereden başlayacağım, önce neyi yapacağım, şimdi temizlik mi çamaşır mı derken insan daha işe başlamadan tükenir. Bu yüzden her gün yeniden karar vermek yerine sabit bir sıra belirlemek çok işe yarar. Böylece beynin her seferinde plan yapmaz sadece sıradaki adımı takip eder.

2. Playlisti son dakikaya bırakma!

Ev işlerinin havasını değiştiren en pratik şeylerden biri kesinlikle müzik açmaktır. Sevdiğin şarkılardan oluşan enerjik bir liste hazırlayıp hazır listenle temizliğe hemen yeni bir ritim katabilirsin. Özellikle ritmi yüksek şarkılar hareket etmeyi daha kolay ve eğlenceli hale getirir. Hazır bir playlistinin olması ne dinlesem derdinden kurtarır ve sana gerçekten motivasyon verecek şarkıların çalacağını bilirsin.

3. Zamanlayıcıyı kur kendinle tatlı bir yarışa gir.

Ev işlerini bitmeyen bir maraton gibi görmek yerine küçük yarışlara çevirmek çok işe yarar. Mesela 10 dakikalık bir zamanlayıcı kurup sadece belirli bir yeri toparlamayı hedefleyebilirsin. Süre kısa olunca iş daha az göz korkutur ve sonuca odaklanıp dikkatin dağılmadan o işi halledersin. Üstelik çoğu zaman 10 dakikada sandığından çok daha fazlasını bile yapmış olabilirsin.

4. Dağınıklıkla savaşma ona sepetle pusu kur.

Evin içinde sürekli oradan oraya gezen eşyalar varsa toplama sepeti taktiği hayat kurtarır. Bir sepet ya da kutu alıp odada ait olmadığı yerde duran eşyaları içine atabilirsin. Sonra sepetle kısa bir tur yaparak her şeyi ait olduğu yere bırakırsın. Bu yöntem özellikle salon, yatak odası ve çalışma alanı gibi hızlı dağılan yerlerde çok pratik olur. Hem tek tek gidip gelmezsin hem de ortalık bir anda daha düzenli görünür. Küçük ama etkisi büyük bir taktik!

5. Sevmediğin işi en sevdiğin içerikle eşleştir.

Bazı ev işleri vardır adı geçince bile insanın enerjisi anında kaçabilir. Çamaşır katlamak, bulaşık yerleştirmek ya da ütü yapmak gibi işleri sevdiğin bir podcast, izlediğin dizi ya da sevdiğin videolarla yapmayı dene. Böylece zihnin keyifli bir şeye odaklanırken işini toparlarsın. Özellikle tekrar eden işler için bu yöntem çok iyi çalışır.

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6. Önce en görünür yeri toparla moral hemen yükselsin.

Bazen evin tamamı değil sadece göz önündeki birkaç alan dağınık olduğu için her şey çok karışık görünür. Sehpa, mutfak tezgahı, yemek masası ya da antre gibi yerleri hızlıca toparlamak evin havasını anında değiştirir. Bu alanlar düzene girince motivasyonun da artar. Büyük temizlik yapmasan bile ev daha derli toplu görünür. Bu taktik özellikle misafir gelmeden önce ya da gün içinde hızlı ferahlama istediğinde epey işe yarar.

7. Her işin minimum kabul edilebilir versiyonunu belirle.

Ev işi insanı en çok tam yapamayacaksam hiç yapmayayım noktasında kilitler. Bunun önüne geçmek için her işin düşük enerjili versiyonunu belirlemek işe yarar. Mesela banyo temizliğinin tam versiyonu detaylı temizlikse minimum versiyonu lavaboyu silmek ve çöpleri almak olabilir. Mutfakta tam versiyon bulaşık, tezgah, ocak ve yer temizliğiyse minimum versiyon sadece lavaboyu boşaltmak olabilir. Böylece yorgun günlerde de ev tamamen kontrolden çıkmaz. Her zaman mükemmel yapmak zorunda olmadığını bilmek, işi başlatmayı kolaylaştırır.

8. Ev işini tek seferde bitirme değil yarım bırakılabilir hale getir.

Bazı işler yarım kalınca daha büyük kaosa dönüşür bu da başlamayı zorlaştırır. Mesela bütün dolabı boşaltıp düzenlemeye başlamak ama bitirememek evi daha kötü hale getirir. Bunun yerine yarım kalınca sorun yaratmayacak işler seçmek daha akıllıcadır. Bir çekmece, bir raf, bir tezgah gibi sınırı belli alanlarla çalışmak gerekir. Böylece enerjin biterse iş ortada kalmaz. Ev işi daha güvenli ve daha yönetilebilir hale gelir.

9. Ev işi standardını hayat temposuna göre ayarla ideal eve göre değil.

Bazı dönemlerde evin sürekli düzenli olması gerçekçi değildir. Yoğun iş, çocuk, taşınma, hastalık, sınav, düğün hazırlığı ya da yoğun proje dönemlerinde ev standardı düşebilir. Bu kötü bir şey değil sadece hayatın temposuna göre sistemi ayarlamak gerekir. Böyle zamanlarda hedef çok temiz ev değil yaşanabilir ve sağlıklı ev olmalı. Bulaşık, çöp, çamaşır ve temel hijyen tamamlandıysa geri kalan her şey ikinci plana atılabilir. Bu düşünce insanın suçluluk duygusunu azaltır ve işleri daha kolay başlatır.

10. İş bitince kendine küçük bir kutlama yap.

Ev işi yaptıktan sonra kendine minicik bir ödül vermek motivasyonu artırır. Güzel bir kahve, sevdiğin diziden bir bölüm, kısa bir dinlenme molası ya da temiz odada keyifle oturmak bile yeter. Önemli olan beynine bu işin sonunda güzel bir şey var mesajını vermek. Böylece ev işleri sadece yapılması gereken sıkıcı görevler olmaktan çıkar. Bir süre sonra temizliğin sonundaki ferahlık da başlı başına ödül gibi gelmeye başlar.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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