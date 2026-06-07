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Boğa Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta ortası Merkür ile Satürn karesi finansal projelerinde gerçekçi bir bütçe planlaması yapman gerektiğini fısıldıyor. Harcamalarını disiplinle denetleyerek mali yapını güvence altına alıyorsun. Ayakları yere basan stratejiler üretmek mesleki anlamda sana sarsılmaz bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta sonu gerçekleşen İkizler burcundaki Yeni Ay ticari fikirlerini arşa çıkararak seni mükemmel bir girişimci yapıyor. Yeni kazanç kapıları aralayan alternatif yatırımlarla şirketine kâr getiriyorsun. Pratik ve hızlı adapte olan zekan ile bu haftayı en iyi şekilde değerlendir!

Peki ya aşk? Hafta başı etkili olan Venüs ve Jüpiter kavuşumu iletişim evinde son derece şefkatli kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle arandaki diyalogları sevgiyle besleyerek beraberliğini zihinsel düzeyde sağlamlaştırıyorsun. Bekarsan, katı kurallarını esneterek tamamen duygusal paylaşıma değer veren tatlı dilli insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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