Sevgili Boğa, bu hafta ortası Merkür ile Satürn karesinin getirdiği analitik ciddiyetle başlayarak bütçe tablolarında sınırları net bir şekilde belirliyorsun. Gözden kaçan masrafları tespit edip yatırımlarını tamamen gerçekçi temellere oturtarak maddi geleceğini güvence altına alıyorsun. Geliştirdiğin bu tavizsiz tasarruf politikası, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak ekonomik kriz risklerini sıfırlıyor.

Hafta sonu ise İkizler burcundaki Yeni Ay zihinsel üretkenliğini arşa çıkararak ticari bağlantılarda seni mükemmel bir yenilikçi yapıyor. Satış ve pazarlama alanında geliştirdiğin yepyeni taktiklerle departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Hayata geçirdiğin bu pratik projeler mi? İşte bu da iş hayatına gücüne güç katmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…