Sevgili Boğa, bu hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeni su elementinin şifasını uyku kalitene taşıyor. Dinlendirici bitki çayları tüketmeye özen göstererek zihnine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir ses banyosu veya terapi randevusu da almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise kalp sağlığını korumak adına tüketeceğin omega-3 ve potasyum açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…