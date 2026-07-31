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Boğa Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu Ağustos ayı senin için köklerine dönüş ve yuvanı yeniden kurma dönemi olacak. 12 Ağustos tarihinde ev ve aile evinde gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, oturduğun yeri, ailenle olan düzenini ya da uzun zamandır ertelediğin bir taşınma kararını masaya yatırıyor. Bir tapu işlemi, bir kira sözleşmesi veya evin içinde başlatacağın kapsamlı bir yenileme, bu tutulmanın gücüyle gündemine oturuyor. 3 Ağustos’ta kendi burcunda geri harekete başlayan Chiron ise bedeninle ve öz değerinle olan ilişkini onarmanı isteyecek. Bu süreçte kendine bakış açını tazelerken, güvende hissetmek için nelere gerçekten ihtiyacın olduğunu netleştireceksin.

Ayın sonuna doğru, 29 Ağustos’ta Güneş ile Uranüs’ün para evinde kuracağı sert açı, bütçende beklemediğin bir kalem açacak. Bu hareket seni tedirgin etmek yerine, harcama alışkanlıklarını baştan düzenlemeye yönlendirecek. Değişime direnmek yerine ona ayak uydurduğunda kazançlı çıkacaksın.

Peki ya aşk? 25 Ağustos’ta Merkür’ün aşk ve yaratıcılık evine geçmesi, kalbinin dilini çözecek. Eğer bir ilişkin varsa, 13 Ağustos’taki Merkür ve Venüs uyumuyla partnerinle aylardır konuşamadığınız konuyu sakin bir dille masaya yatıracaksınız. Böylece hem anlaşılmanın hem de anlamanın tadını çıkaracaksın. Ama eğer bekarsan, bir ev davetinde ya da aile çevrenden gelen bir tanıştırmayla karşına çıkacak sıcak biriyle aranda yavaş ama sağlam bir bağ kurulabilir. Acele etmeyen bu yakınlık, seni alıştığın huzurun içine kolayca yerleştirecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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