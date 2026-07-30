Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve sonunda biraz kendi hızında hareket edebiliyorsun. Dünkü koşuşturmanın ardından ne istediğini daha net düşünebilir, işlerini telaşa kapılmadan sıraya koyabilirsin. Üstelik beklemediğin bir haber ya da aklına gelen yeni bir fikir günün sıradan akışını değiştirebilir. Kimsenin seni hızlandırmasına izin verme; bugün kendi yöntemlerinle ilerlediğinde çok daha rahat edeceksin.

Maddi konularda emeğinin karşılığını görmek seni mutlu edebilir. Beklediğin bir ödeme gelebilir ya da yaptığın bir işin sana sağlayacağı kazanç netleşebilir. Kendin için para harcamak istiyorsan da suçluluk duyma. Gerçekten ihtiyacın olan ve uzun süre kullanacağın bir şeyi almak bütçeni savurmak anlamına gelmez.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün partnerine karşı daha sıcak ve ilgili davranabilirsin. Birlikte yapacağınız küçük bir plan bile gününüzü güzelleştirebilir.

Bekar bir Boğa burcu isen, bugün dikkat çekmek için ekstra bir şey yapmana gerek olmayabilir. Doğal halinle birinin ilgisini çekebilir, hiç beklemediğin anda hoş bir iltifat alabilirsin. Biraz da karşı tarafın adım atmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…