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Boğa Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Boğa ve yükselen Boğa burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Boğa ve yükselen Boğa burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu Temmuz ayına ticari anlaşmalarını ve iletişim ağını tamamen yenileyerek adım atacaksın. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı, uzun süredir planladığın bir eğitimi, yeni bir dijital projeyi veya kardeşlerinle ortak yürüteceğin bir işi taze bir enerjiyle başlatacak. Bu süreçte fikirlerini sözlü ve yazılı olarak net bir şekilde ifade ederken, zihinsel projelerini doğrudan kazanca dönüştürmenin getirdiği o derin tatmini yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde zihnindeki bu hareketliliği düzene koyduktan sonra, dikkatini tamamen iç dünyana ve yaşam alanına çevireceksin. Evindeki fazlalıklardan kurtulacak, ailene daha fazla vakit ayıracak ve köklerinle olan bağlarını tazeleyeceksin. Yeni bir dekorasyon süreci başlatacak veya taşınma fikirlerini ciddi bir şekilde değerlendireceksin. Bu ay evinde yaratacağın bu huzurlu atmosfer, içsel dengeni bulmana büyük bir katkı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın ilk günlerinden itibaren aşk ve flört alanında oldukça seçici ve hizmet odaklı bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte günlük rutinlerini iyileştirecek, birbirinize pratik konularda destek olarak aşkı sağlamlaştıracaksınız. Bekar bir Boğa isen, bir kurs ortamında veya hobilerinle ilgilenirken tanışacağın titiz biriyle aranda çok sakin bir çekim başlayacak. Zekasıyla dikkatini çeken bu kişiyle yaşayacağın entelektüel anlar, kalbinde güvenilir bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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