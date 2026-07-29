Sevgili Boğa, bugün Ay Koç burcuna geçerken sen biraz kalabalıktan uzaklaşıp kendi alanında kalmak isteyebilirsin. İş hayatında herkes koştururken senin perde arkasında hazırlık yapman çok daha işine yarayabilir. Özellikle henüz paylaşmaya hazır olmadığın bir proje, başvuru ya da kariyer planın varsa bugün ayrıntılarıyla ilgilen. Her fikri hemen anlatmak zorunda değilsin. Bazen sessizce hazırlanan planlar çok daha sağlam sonuç verir!

Maddi konularda gözden kaçırdığın bir ayrıntı karşına çıkabilir. Unuttuğun bir ödeme, yenilenen bir abonelik ya da gereksiz yere devam eden küçük bir gider bütçene düşündüğünden fazla yük bindiriyor olabilir. Bugün hesaplarını şöyle bir baştan sona kontrol et derim. Ufak bir düzenleme bile ay sonunda rahatlatabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün büyük sözlerden çok sakin bir yakınlığa ihtiyaç duyabilirsin. Partnerinle evde baş başa geçirmek istediğin birkaç saat, kalabalık bir programdan çok daha iyi gelebilir.

Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye anlatmadığın bir hoşlantın olabilir. Hemen duygularını açıklamak zorunda değilsin ancak karşı tarafın sana yaklaşımını biraz daha dikkatli izle. Belki de sandığın kadar tek taraflı değildir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…