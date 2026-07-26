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Boğa Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi kariyerinde konfor alanından çıkıp kamusal görünürlüğe adım atman gerektiğini işaret ediyor. Güneş ve Jüpiter'in yuva ve aile alanını genişletmesiyle evden yürüttüğün bir iş ya da aile temelli bir girişim bu hafta büyüyebilir. Gel gelelim Satürn'ün geri hareketi, gözden kaçırdığın bir ayrıntıyı fark etmen için sana ikinci bir şans tanıyor, bu yüzden temeli sağlam atmaya özen göster.

Maddi olarak ise Mars'ın kazanç bölgende yarattığı hareket, para kazanmak için daha girişken davranmanı sağlıyor. Bir yandan da harcamalarını kontrol altında tutman, eline geçeni korumana yardımcı oluyor.

İlişkin varsa, yönetici gezegenin Venüs'ün romantizm alanındaki etkisiyle partnerinle aranızda ince ve zarif bir yakınlık doğuyor, küçük sürprizler ilişkine renk katıyor. Ancak duygularını fazla mükemmeliyetçi bir gözle tartarsan, güzel anları gölgeleme riskin var. Bekar Boğalar bu hafta beklenmedik bir ortamda, çoğu zaman evle ya da yakın çevreyle bağlantılı bir yerde kalbini ısıtan biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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