Sevgili Boğa, 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi kariyerinde konfor alanından çıkıp kamusal görünürlüğe adım atman gerektiğini işaret ediyor. Güneş ve Jüpiter'in yuva ve aile alanını genişletmesiyle evden yürüttüğün bir iş ya da aile temelli bir girişim bu hafta büyüyebilir. Gel gelelim Satürn'ün geri hareketi, gözden kaçırdığın bir ayrıntıyı fark etmen için sana ikinci bir şans tanıyor, bu yüzden temeli sağlam atmaya özen göster.

Maddi olarak ise Mars'ın kazanç bölgende yarattığı hareket, para kazanmak için daha girişken davranmanı sağlıyor. Bir yandan da harcamalarını kontrol altında tutman, eline geçeni korumana yardımcı oluyor.

İlişkin varsa, yönetici gezegenin Venüs'ün romantizm alanındaki etkisiyle partnerinle aranızda ince ve zarif bir yakınlık doğuyor, küçük sürprizler ilişkine renk katıyor. Ancak duygularını fazla mükemmeliyetçi bir gözle tartarsan, güzel anları gölgeleme riskin var. Bekar Boğalar bu hafta beklenmedik bir ortamda, çoğu zaman evle ya da yakın çevreyle bağlantılı bir yerde kalbini ısıtan biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…