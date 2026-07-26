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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Temmuz - 2 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yönetici gezegenin Venüs'ün romantizm alanındaki zarif duruşu, bu hafta aşkı ince detaylarda yaşamanı sağlıyor. İlişkin varsa, partnerinin senin için düşündüğü küçük bir jest ya da sessizce hallettiği bir iş, aslında koca bir aşk ilanı taşıyor; bu inceliği fark edip teşekkür etmek ilişkinizi ısıtacaktır. Başak enerjisinin getirdiği eleştirel gözü sevdiğin insana çevirirsen, güzel bir anı gereksiz yere gölgeleyebilirsin. Bu hafta ona kusurlarıyla birlikte sevildiğini hissettir, birlikte sade bir akşam yemeği hazırlamak bile aranıza tatlı bir yakınlık katabilir.

Bekar Boğalar için aşk bu hafta hiç ummadığı bir sadelikte, çoğu zaman evle ya da yakın çevreyle bağlantılı bir ortamda beliriyor. İlk bakışta 'sadece bir tanıdık' diye geçiştirdiğin biri, günler ilerledikçe aklını meşgul etmeye başlayabilir. Kalbini fazla erken kilitleme, çünkü bu sefer sürpriz alışık olduğun yerden değil, tam da köşe başından geliyor. Tanıştığın birine karşı içinde ufak bir merak uyanıyorsa, o merakın peşinden gitmekten korkma.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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