Sevgili Boğa, yönetici gezegenin Venüs'ün romantizm alanındaki zarif duruşu, bu hafta aşkı ince detaylarda yaşamanı sağlıyor. İlişkin varsa, partnerinin senin için düşündüğü küçük bir jest ya da sessizce hallettiği bir iş, aslında koca bir aşk ilanı taşıyor; bu inceliği fark edip teşekkür etmek ilişkinizi ısıtacaktır. Başak enerjisinin getirdiği eleştirel gözü sevdiğin insana çevirirsen, güzel bir anı gereksiz yere gölgeleyebilirsin. Bu hafta ona kusurlarıyla birlikte sevildiğini hissettir, birlikte sade bir akşam yemeği hazırlamak bile aranıza tatlı bir yakınlık katabilir.

Bekar Boğalar için aşk bu hafta hiç ummadığı bir sadelikte, çoğu zaman evle ya da yakın çevreyle bağlantılı bir ortamda beliriyor. İlk bakışta 'sadece bir tanıdık' diye geçiştirdiğin biri, günler ilerledikçe aklını meşgul etmeye başlayabilir. Kalbini fazla erken kilitleme, çünkü bu sefer sürpriz alışık olduğun yerden değil, tam da köşe başından geliyor. Tanıştığın birine karşı içinde ufak bir merak uyanıyorsa, o merakın peşinden gitmekten korkma.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…