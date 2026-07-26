Sevgili Koç, bu hafta Güneş ve Jüpiter'in aşk evinde buluşması kalbine çocuksu bir neşe ve oyunbaz bir enerji taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte kahkaha atmak, plansızca eğlenmek aranızdaki bağı yeniden tazeliyor; gündelik koşuşturmayı bir kenara bırakıp yalnızca ikinize ait küçük bir kaçamak planlamak size çok iyi gelecek. Yalnız Güney Ay Düğümü'nün aynı alana yerleşmesi, ilişkine yıllardır taşıdığın eski bir kalıbı gözden geçirmeni istiyor, bugüne ait olmayan kırgınlıkları geride bırakmayı dene. Bu hafta içinden geçen güzel bir cümleyi ona söylemekten çekinme, çünkü bazen kısa bir 'seninle huzurluyum' demek koca bir jestten daha değerlidir.

Bekar Koçlar için bu hafta cazibenin doruğa çıktığı günler seni bekliyor. Kendine olan güvenin ışıldadığı için girdiğin ortamlarda kolayca fark ediliyor, hatta birden fazla kişinin ilgisini üzerinde hissedebilirsin. İlk ateşli hevesle koşup aceleci bir adım atmadan önce karşındakini tanımaya biraz zaman tanı, çünkü sana gerçekten yakışan sabırla belli olacaktır. Bir davete ya da arkadaş buluşmasına bu hafta 'hayır' deme, kalbini titreten karşılaşma tam da beklemediğin anda gerçekleşebilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…