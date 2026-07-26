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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Temmuz - 2 Ağustos Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Güneş ve Jüpiter'in aşk evinde buluşması kalbine çocuksu bir neşe ve oyunbaz bir enerji taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte kahkaha atmak, plansızca eğlenmek aranızdaki bağı yeniden tazeliyor; gündelik koşuşturmayı bir kenara bırakıp yalnızca ikinize ait küçük bir kaçamak planlamak size çok iyi gelecek. Yalnız Güney Ay Düğümü'nün aynı alana yerleşmesi, ilişkine yıllardır taşıdığın eski bir kalıbı gözden geçirmeni istiyor, bugüne ait olmayan kırgınlıkları geride bırakmayı dene. Bu hafta içinden geçen güzel bir cümleyi ona söylemekten çekinme, çünkü bazen kısa bir 'seninle huzurluyum' demek koca bir jestten daha değerlidir.

Bekar Koçlar için bu hafta cazibenin doruğa çıktığı günler seni bekliyor. Kendine olan güvenin ışıldadığı için girdiğin ortamlarda kolayca fark ediliyor, hatta birden fazla kişinin ilgisini üzerinde hissedebilirsin. İlk ateşli hevesle koşup aceleci bir adım atmadan önce karşındakini tanımaya biraz zaman tanı, çünkü sana gerçekten yakışan sabırla belli olacaktır. Bir davete ya da arkadaş buluşmasına bu hafta 'hayır' deme, kalbini titreten karşılaşma tam da beklemediğin anda gerçekleşebilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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