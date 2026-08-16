Sevgili Koç, bu haftaya enerjin düşük başlıyor; pazartesi Mars ile Neptün’ün karesi bedenini olduğundan yorgun hissettirebilir. Bu bir hastalık değil, sadece direncinin biraz gerilemiş olması. Hafta ortasından itibaren toparlanıyorsun, ancak pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde beslenme düzenini gözden geçirmelisin; önümüzdeki ay bedenin senden düzen isteyecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…