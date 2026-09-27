Sevgili Koç, bu hafta ev için alman gereken bir şey bütçende yer açmanı gerektirebilir. Bozulan küçük bir elektronik eşya, mutfakta eksilen bir parça ya da artık yenilenmesi gereken bir ürün varsa hepsini aynı anda çözmeye çalışma. Önce gerçekten günlük hayatını aksatan ihtiyacı hallet; geri kalanı ekim ayına yayabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…