Sevgili Koç, Güneş ve Jüpiter'in yaratıcılık alanını aydınlatmasıyla bu hafta bir yan projeden ya da hobiye dönüşmüş bir yeteneğinden gelir elde etme ihtimalin artıyor. 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi ise seni riskli bir kumara değil, emeğine dayalı kazanca yönlendiriyor. Parlak görünen ani bir fırsata atlamadan önce iki kez düşün, çünkü asıl bereket bu hafta sabırla ektiğin tohumda saklı.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…