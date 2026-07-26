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Koç Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş ve Jüpiter'in yaratıcılık alanını aydınlatmasıyla bu hafta bir yan projeden ya da hobiye dönüşmüş bir yeteneğinden gelir elde etme ihtimalin artıyor. 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi ise seni riskli bir kumara değil, emeğine dayalı kazanca yönlendiriyor. Parlak görünen ani bir fırsata atlamadan önce iki kez düşün, çünkü asıl bereket bu hafta sabırla ektiğin tohumda saklı.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Koç burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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