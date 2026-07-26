Sevgili Koç, bu hafta Satürn'ün kendi burcunda geri harekete geçmesi ateş elementinin basıncını sinüslerine ve burun kanallarına yüklüyor, özellikle tozlu ya da havasız ortamlarda hafif bir tıkanıklık hissedebilirsin. Odanı sık sık havalandırmak ve buhar solumak bu baskıyı hafifletecektir. Güneş ve Jüpiter'in burcundaki coşkusu ise kafa derinde biriken gerilimi fark etmen için sana ayna karşısında birkaç dakikalık bir sessizlik önerisi sunuyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…