Sevgili Boğa, Mars'ın kazanç bölgendeki hareketiyle bu hafta para kazanmak için her zamankinden daha girişken ve cesur davranıyorsun. Yakın çevrenle yürüttüğün bir alışveriş, küçük bir satış ya da bir tavsiye bütçene katkı sağlayabilir. Ancak enerjini harcamalara da yansıtıp savurganlığa kaymamaya dikkat et, bu hafta eline geçeni korumak kazanmak kadar değerli.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…