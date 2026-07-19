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Boğa Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs kendi burcunda değil ama senin yönetici gezegenin olarak bu hafta sevgi dilini 'yapılan şeyler' üzerinden konuşturuyor. İlişkin varsa, partnerinin sana getirdiği bir kahve, hatırladığı küçük bir detay ya da sessizce hallettiği bir iş, aslında koca bir 'seni seviyorum' cümlesi taşıyor; bunu görmezden gelirsen sevgiyi kaçırırsın. Dikkat etmen gereken tek şey, Başak Venüs'ünün getirdiği eleştirel gözü sevdiğin insana çevirmemek; en ufak kusuru büyütmek bu hafta uzak durman gereken şey.. 

Bekar Boğalar bu hafta romantizmi beklenmedik bir yerde, çoğu zaman iş ya da rutin bir ortamda bulabilir. İlk başta 'olmaz canım, o sadece bir tanıdık' dediğin biri, hafta ilerledikçe zihnini fena halde meşgul edebilir. Kalbini fazla erken kilitleme, çünkü bu sefer sürpriz senin bildiğin yerden gelmiyor.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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