Sevgili Boğa, bu hafta parayı yakın çevrenden, kısa mesafeli anlaşmalardan ve dijital işlerden kazanma ihtimalin yüksek; küçük bir satış, bir komisyon ya da yazışmayla ilerleyen bir iş bütçene destek olabilir. Venüs'ün Başak'taki titiz enerjisi harcamalarını gözden geçirmen için biçilmiş kaftan, gereksiz bir aboneliği ya da sızıntıyı fark edip kesebilirsin. Yalnız bir yakınınla para ilişkisine girerken sözlü değil yazılı anlaşmayı tercih et.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…