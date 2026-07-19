Sevgili Boğa, Venüs'ün Başak'taki etkisi bu hafta iş hayatında düzen kurma ve sadeleştirme isteğini güçlendiriyor. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı ise kariyerinde büyük bir sorumlulukla ya da beklenmedik bir fırsatla yüzleşmeni sağlıyor. Bu açı seni konfor alanının dışına itse de, uzun vadede güçlendirecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir.

Maddi olarak ise Başak'taki Venüs sayesinde bütçe planlaması için elverişli bir hafta seni bekliyor. Venüs'ün detaycı enerjisiyle gözden kaçırdığın bir gideri fark edip önlem alabilirsin.

İlişkisi olan Boğa burçları için bu hafta büyük sözlerden çok küçük, pratik jestler önem kazanıyor. Bekar Boğa burçları ise iş çevresinde tanıştığı biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir, ilk başta profesyonel görünen bir bağlantı farklı bir boyut kazanabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…