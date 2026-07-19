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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Temmuz - 26 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Venüs'ün Başak'taki etkisi bu hafta iş hayatında düzen kurma ve sadeleştirme isteğini güçlendiriyor. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı ise kariyerinde büyük bir sorumlulukla ya da beklenmedik bir fırsatla yüzleşmeni sağlıyor. Bu açı seni konfor alanının dışına itse de, uzun vadede güçlendirecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir.

Maddi olarak ise Başak'taki Venüs sayesinde bütçe planlaması için elverişli bir hafta seni bekliyor. Venüs'ün detaycı enerjisiyle gözden kaçırdığın bir gideri fark edip önlem alabilirsin.

İlişkisi olan Boğa burçları için bu hafta büyük sözlerden çok küçük, pratik jestler önem kazanıyor. Bekar Boğa burçları ise iş çevresinde tanıştığı biriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir, ilk başta profesyonel görünen bir bağlantı farklı bir boyut kazanabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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