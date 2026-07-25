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Survivor'da Aşk Yaşadıkları İddia Edilen Sercan ve Beyza, Dışarıda İlk Kez Görüntülendi

Survivor'da Aşk Yaşadıkları İddia Edilen Sercan ve Beyza, Dışarıda İlk Kez Görüntülendi

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2026 - 12:00
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Survivor boyunca haklarında çıkan aşk iddialarıyla sık sık konuşulan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinden sonra ilk kez aynı davette görüntülendi. Daha önce iddiaları yalanlayan ikilinin aynı organizasyonda bir araya gelmesi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Survivor sonrası haklarında çıkan aşk iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı davette görüntülendi.

Survivor sonrası haklarında çıkan aşk iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı davette görüntülendi.

Survivor'da aşk yaşadıkları iddia edilen Sercan ve Beyza'nın arkadaşları Nagihan ve Yunus Emre ile bir araya geldiği buluşma sosyal medyada dikkat çekti. Daha önce haklarında çıkan aşk iddialarını reddeden Beyza, 'Günahımı alıyorsunuz' sözleriyle iddialara tepki göstermişti. Sercan ise yaptığı açıklamalarla daha temkinli bir tavır sergilemiş ve sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Aşk dedikodularının odağındaki ikili, Survivor finalinin ardından ilk kez aynı organizasyonda objektiflere yansıdı. Görüntüler, ikili hakkındaki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

İşte Survivor'da aşk yaşadığı iddia edilen Sercan ve Beyza'nın o görüntüsü:

İşte Survivor'da aşk yaşadığı iddia edilen Sercan ve Beyza'nın o görüntüsü:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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