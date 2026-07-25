Survivor'da Aşk Yaşadıkları İddia Edilen Sercan ve Beyza, Dışarıda İlk Kez Görüntülendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Survivor boyunca haklarında çıkan aşk iddialarıyla sık sık konuşulan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinden sonra ilk kez aynı davette görüntülendi. Daha önce iddiaları yalanlayan ikilinin aynı organizasyonda bir araya gelmesi, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor sonrası haklarında çıkan aşk iddialarıyla uzun süre gündemde kalan Sercan ve Beyza, yarışmanın finalinin ardından ilk kez aynı davette görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Survivor'da aşk yaşadığı iddia edilen Sercan ve Beyza'nın o görüntüsü:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın