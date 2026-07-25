Burak Yörük'ten Oruç İtirafı! Eleni'ye Neden Yalan Söylediğini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Taşacak Bu Deniz'in son bölümlerinde en çok tartışılan sahnelerden biriyle ilgili Burak Yörük sessizliğini bozdu. Başarılı oyuncu, izleyicilerin tepki gösterdiği Oruç'un Eleni'ye neden gerçeği söylemediği sorusuna ilk kez açıklık getirirken, rol arkadaşı Deniz Baysal'dan da dikkat çeken bir destek geldi.
KAYNAK: Melis İşiten'le Zaten Şov
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, karakterinin son dönemde en çok konuşulan kararlarından biri hakkında açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın