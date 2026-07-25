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Burak Yörük'ten Oruç İtirafı! Eleni'ye Neden Yalan Söylediğini Açıkladı

Burak Yörük'ten Oruç İtirafı! Eleni'ye Neden Yalan Söylediğini Açıkladı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2026 - 11:22
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Taşacak Bu Deniz'in son bölümlerinde en çok tartışılan sahnelerden biriyle ilgili Burak Yörük sessizliğini bozdu. Başarılı oyuncu, izleyicilerin tepki gösterdiği Oruç'un Eleni'ye neden gerçeği söylemediği sorusuna ilk kez açıklık getirirken, rol arkadaşı Deniz Baysal'dan da dikkat çeken bir destek geldi.

KAYNAK: Melis İşiten'le Zaten Şov

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Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, karakterinin son dönemde en çok konuşulan kararlarından biri hakkında açıklamalarda bulundu.

Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, karakterinin son dönemde en çok konuşulan kararlarından biri hakkında açıklamalarda bulundu.

Melis İşiten'in programına konuk olan başarılı oyuncu, izleyicilerden sık sık gelen 'Eleni'ye neden doğruyu söylemedin?' sorusuna yanıt verdi. Oruç'un yaşadığı ikilemin hikayenin doğal bir parçası olduğunu belirten Yörük, karakterin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

'Oruç'un içinde kalacağı durum buydu. İkilemleri böyle olmalıydı, böyle karar vermişler. Ben de böyle olmasını beklemiyordum bu kadar. Çok ani gelişti.'

Burak Yörük'ün açıklamalarının ardından programda bulunan rol arkadaşı Deniz Baysal da oyuncuya destek verdi. Seyirciler arasından seslenen Baysal, 'Ben senden razıyım' diyerek Yörük'e destek olduğunu dile getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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