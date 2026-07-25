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Ömür Usta Dizisinin Çocuk Oyuncusu Belli Oldu! Minik Oyuncu Kadroda

Ömür Usta Dizisinin Çocuk Oyuncusu Belli Oldu! Minik Oyuncu Kadroda

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2026 - 09:05
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NOW'ın bugün sete çıkan yeni dizisi Ömür Usta'nın oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı yapımda, Aliş karakterini canlandıracak çocuk oyuncu da belli oldu. Aybars Çalışkan, dizinin kadrosuna katılan son isim olarak kamera karşısına geçecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisi bugün sete çıkıyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisi bugün sete çıkıyor.

Brezilya yapımı Fina Estampa dizisinden uyarlanan projenin yönetmen koltuğunda Hilal Saral, senaryo ekibinde ise Çağla Kızılelma yer alıyor.

Başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın bulunduğu dizi, tamirat işleri yaparak üç çocuğu Cüneyt (Asilhan Kurşun), Mete (Enes Koçak), Nazlı (Cemre Arda) ve kayınvalidesi Müzeyyen (Zerrin Sümer) ile yaşam mücadelesi veren Ömür'ün hikayesini ekranlara taşıyacak.

Dizide, eşi tarafından terk edilen Cüneyt'in oğlu Aliş karakterini canlandıracak çocuk oyuncu da belli oldu.

Çocuk oyuncu Aybars Çalışkan, Ömür Usta'nın torununu canlandıracak.

Çocuk oyuncu Aybars Çalışkan, Ömür Usta'nın torununu canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ömür Usta dizisinde Aliş karakterini minik oyuncu Aybars Çalışkan canlandıracak.

Öte yandan dizinin hikayesinde önemli bir dönüm noktası da yaşanacak. Ömür'ün hayatı, Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazanmasının ardından tamamen değişecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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