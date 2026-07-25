Ömür Usta Dizisinin Çocuk Oyuncusu Belli Oldu! Minik Oyuncu Kadroda
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NOW'ın bugün sete çıkan yeni dizisi Ömür Usta'nın oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı yapımda, Aliş karakterini canlandıracak çocuk oyuncu da belli oldu. Aybars Çalışkan, dizinin kadrosuna katılan son isim olarak kamera karşısına geçecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisi bugün sete çıkıyor.
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Çocuk oyuncu Aybars Çalışkan, Ömür Usta'nın torununu canlandıracak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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