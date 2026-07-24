Mert Yazıcıoğlu'nun Rol Aldığı "Go Türkiye" Mini Dizisinin Çekimlerinden Kareler

Daha önce An İstanbul Story ve Turquoise Summer projelerini hayata geçiren Go Türkiye, yeni yapımıyla Karadeniz'in doğal ve kültürel güzelliklerini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Başrollerini Mert Yazıcıoğlu ile Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, setten ilk kamera arkası görüntüleri de izleyicilerle buluştu. Paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, proje için heyecan daha da arttı.

Öte yandan dizinin hazırlık sürecinde dikkat çeken bir değişiklik de yaşanmıştı. İlk etapta başrol için İlhan Şen ile anlaşılmış, ancak oyuncunun projeden ayrılmasının ardından rol Mert Yazıcıoğlu'na emanet edilmişti.