Mert Yazıcıoğlu'nun Rol Aldığı "Go Türkiye" Mini Dizisinin Çekimlerinden Kareler
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Merakla beklenen Go Türkiye projesinin üçüncü dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'in çekimleri başladı. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapımdan yayınlanan ilk kamera arkası görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan üçüncü mini dizi Kalbimin Rotası Karadeniz için çekimler başladı.
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Kalbimin Rotası Karadeniz'in çekimlerinden o görüntüler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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