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Mert Yazıcıoğlu'nun Rol Aldığı "Go Türkiye" Mini Dizisinin Çekimlerinden Kareler

Mert Yazıcıoğlu'nun Rol Aldığı "Go Türkiye" Mini Dizisinin Çekimlerinden Kareler

Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 19:49 Son Güncelleme: 24.07.2026 - 19:51
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Merakla beklenen Go Türkiye projesinin üçüncü dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'in çekimleri başladı. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapımdan yayınlanan ilk kamera arkası görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan üçüncü mini dizi Kalbimin Rotası Karadeniz için çekimler başladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye projesi kapsamında hazırlanan üçüncü mini dizi Kalbimin Rotası Karadeniz için çekimler başladı.

Daha önce An İstanbul Story ve Turquoise Summer projelerini hayata geçiren Go Türkiye, yeni yapımıyla Karadeniz'in doğal ve kültürel güzelliklerini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Başrollerini Mert Yazıcıoğlu ile Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, setten ilk kamera arkası görüntüleri de izleyicilerle buluştu. Paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, proje için heyecan daha da arttı.

Öte yandan dizinin hazırlık sürecinde dikkat çeken bir değişiklik de yaşanmıştı. İlk etapta başrol için İlhan Şen ile anlaşılmış, ancak oyuncunun projeden ayrılmasının ardından rol Mert Yazıcıoğlu'na emanet edilmişti.

Kalbimin Rotası Karadeniz'in çekimlerinden o görüntüler:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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