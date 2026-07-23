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2026 Dünya Kupası'nın Filmini Christopher Nolan Çekse Nasıl Görünürdü?

etiket 2026 Dünya Kupası'nın Filmini Christopher Nolan Çekse Nasıl Görünürdü?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.07.2026 - 17:27
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Christopher Nolan 3 saatlik epik filmi Odyssey ile sinema salonlarına yeniden can verdi. Ancak filmin ne yıldızlar karması gibi kadrosu ne de filme aktarılan tarihi tutarsızlıklar ekran formatı kadar konuşulmadı. IMAX'e özel çekilen ve tam görüntüleri izleyebilmeniz için dünyadaki sayılı salonlara gitmeniz gereken bu filmle birlikte sosyal medyada da çeşitli akımlar başladı.

Maçkolik ise futbolseverleri bir ay boyunca ekrana kilitleyen 2026 Dünya Kupası'nın ikonik karelerini Nolan dokunuşuyla paylaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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