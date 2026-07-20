Odyssey Filminin Dev Ekranda İzlenmesini Tavsiye Eden Nolan Alay Konusu Oldu
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Christopher Nolan'ın dev bütçeli filmi The Odyssey vizyona fırtına gibi girse de ünlü yönetmenin sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Nolan'ın IMAX ve büyük sinema salonları için özel olarak tasarladığı film için en iyi deneyimi dev ekranda ve kusursuz ses sistemiyle yaşanması gerektiğini tavsiye etmesi ama bu imkanların da dünyada kısıtlı olması hayranlarından bile tepki çekti. Pek çok kişi dev ekranlara inat bulabildiği her ortamdan filmi izleme akımı başlattı.
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Odyssey sadece dev bütçesi ve yıldızlar karması kadrosuyla değil çekim formatıyla da gündem oldu.
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Dünyanın her yerinden ilginç ekran görüntüleri geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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