Odyssey Filminin Dev Ekranda İzlenmesini Tavsiye Eden Nolan Alay Konusu Oldu

Christopher Nolan'ın dev bütçeli filmi The Odyssey vizyona fırtına gibi girse de ünlü yönetmenin sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Nolan'ın IMAX ve büyük sinema salonları için özel olarak tasarladığı film için en iyi deneyimi dev ekranda ve kusursuz ses sistemiyle yaşanması gerektiğini tavsiye etmesi ama bu imkanların da dünyada kısıtlı olması hayranlarından bile tepki çekti. Pek çok kişi dev ekranlara inat bulabildiği her ortamdan filmi izleme akımı başlattı.