article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Başrolde: Go Türkiye'nin Yeni Dizisinde Başroller Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Başrolde: Go Türkiye'nin Yeni Dizisinde Başroller Belli Oldu!

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 16:31 Son Güncelleme: 24.07.2026 - 16:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin tanıtımı için hazırlanan yeni mini dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Büyük ilgi gören iki başarılı oyuncuyu bir araya getiren proje, henüz duyurulma aşamasında olmasına rağmen şimdiden dikkat çekti. İkilinin ilk kez partner olacağı yapımda Ankara, Konya ve Afyon'un doğal ve tarihi güzellikleri ekranlara taşınacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinin başrol oyuncuları oldu.

Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinin başrol oyuncuları oldu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye projesi için hazırladığı yeni mini dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan yapımda Sıla Türkoğlu ile Serkan Çayoğlu ilk kez partner olarak kamera karşısına geçecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yönetmen koltuğunda, son olarak TRT tabii'de yayınlanan Operasyon Alesta dizisini yöneten Yunus Ozan Korkut oturacak. Yapımcılığını Süreç Filmin üstlendiği projede Ankara, Konya ve Afyon'un tarihi ve turistik değerlerinin ön plana çıkarılması planlanıyor.

Bir süredir Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla gündemde olan Sıla Türkoğlu, bu projeyle ekranlara dönerken, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Serkan Çayoğlu ile başrolleri paylaşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın