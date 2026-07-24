Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Başrolde: Go Türkiye'nin Yeni Dizisinde Başroller Belli Oldu!
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Türkiye'nin tanıtımı için hazırlanan yeni mini dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Büyük ilgi gören iki başarılı oyuncuyu bir araya getiren proje, henüz duyurulma aşamasında olmasına rağmen şimdiden dikkat çekti. İkilinin ilk kez partner olacağı yapımda Ankara, Konya ve Afyon'un doğal ve tarihi güzellikleri ekranlara taşınacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sıla Türkoğlu ve Serkan Çayoğlu, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinin başrol oyuncuları oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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