Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Başrolde: Go Türkiye'nin Yeni Dizisinde Başroller Belli Oldu!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye projesi için hazırladığı yeni mini dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan yapımda Sıla Türkoğlu ile Serkan Çayoğlu ilk kez partner olarak kamera karşısına geçecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yönetmen koltuğunda, son olarak TRT tabii'de yayınlanan Operasyon Alesta dizisini yöneten Yunus Ozan Korkut oturacak. Yapımcılığını Süreç Filmin üstlendiği projede Ankara, Konya ve Afyon'un tarihi ve turistik değerlerinin ön plana çıkarılması planlanıyor.

Bir süredir Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla gündemde olan Sıla Türkoğlu, bu projeyle ekranlara dönerken, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alan Serkan Çayoğlu ile başrolleri paylaşacak.