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Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Filminin Başrolü Belli Oldu

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Filminin Başrolü Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2026 - 13:03
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Hüseyin Eken’in yöneteceği Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi filmi için hazırlıklar başladı. Psikolog Reha ile Gazzeli Ahmed Musa'nın hikayesinin sinemaya aktarılacağı filmde Psikolog Reha'ya hayat verecek isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Şubat ayında sete çıkması planlanan Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi filminin başrolü Engin Altan Düzyatan oldu.

Şubat ayında sete çıkması planlanan Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi filminin başrolü Engin Altan Düzyatan oldu.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi jüri başkanı olduğu TRT 12 Punto Ödülleri’nde “Proje Geliştirme Ödülü”ne layık görülen filmin yönetmeni Hüseyin Eken olacak. Psikolog Reha ile Gazzeli Ahmed Musa'nın hikayesinin anlatılacağı filmde Engin Altan Düzyatan'a Ortadoğulu ünlü oyuncuların eşlik edeceği öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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