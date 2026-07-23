Elon Musk, Christopher Nolan'ın The Odyssey Filmine Rakip Bir Yapay Zeka Uyarlaması Yapacağını Açıkladı

Aslında Musk’ın Nolan’a yönelik tepkisi yeni değil. Filmin yapım aşamasından bu yana Nolan’ı 'Hollywood kurallarına ve ödül kriterlerine boyun eğmekle' suçlayan Musk, özellikle Troyalı Helen rolüne Siyahi oyuncu Lupita Nyong'o'nun getirilmesini ve oyuncu kadrosundaki çeşitlilik tercihlerini 'orijinal metne saygısızlık' olarak nitelendirmişti. Öte yandan, sosyal medyada bir kullanıcının 'Orijinal metne sadık, Antik Yunanca konuşulan 100 milyon dolarlık bir film için yönetmenlik koltuğuna Mel Gibson oturtulsun' önerisine de Musk kısa ve net bir yanıt vererek 'Ben varım' demişti.