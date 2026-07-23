Elon Musk, Christopher Nolan'ın The Odyssey Filmine Rakip Bir Yapay Zeka Uyarlaması Yapacağını Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Christopher Nolan’ın gişede fırtınalar estiren yeni filmi The Odyssey son günlerin en çok konuşulan ve tartışılan yapımı oldu. Kimilerinin çok beğendiği, kimilerinin ise eleştirdiği The Odyssey filmine en büyük eleştirilerden biri Elon Musk'tan geldi. Nolan'ın oyuncu tercihlerini ve uyarlamasını eleştiren Musk, yapay zeka modeli ile Homeros'un eserine 'birebir uygun ve tarihsel olarak doğru' tam uzunlukta bir film hazırlayacaklarını açıkladı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk, Christopher Nolan'ı eleştirmesinin ardından Homeros'un eserine "birebir uygun ve tarihsel olarak doğru" bir film yaptığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Musk, X hesabından Nolan'a rakip olacağını duyurduğu açıklamasıyla gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın