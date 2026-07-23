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Elon Musk, Christopher Nolan'ın The Odyssey Filmine Rakip Bir Yapay Zeka Uyarlaması Yapacağını Açıkladı

Elon Musk, Christopher Nolan'ın The Odyssey Filmine Rakip Bir Yapay Zeka Uyarlaması Yapacağını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2026 - 10:57
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Christopher Nolan’ın gişede fırtınalar estiren yeni filmi The Odyssey son günlerin en çok konuşulan ve tartışılan yapımı oldu. Kimilerinin çok beğendiği, kimilerinin ise eleştirdiği The Odyssey filmine en büyük eleştirilerden biri Elon Musk'tan geldi. Nolan'ın oyuncu tercihlerini ve uyarlamasını eleştiren Musk, yapay zeka modeli ile Homeros'un eserine 'birebir uygun ve tarihsel olarak doğru' tam uzunlukta bir film hazırlayacaklarını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Elon Musk, Christopher Nolan'ı eleştirmesinin ardından Homeros'un eserine "birebir uygun ve tarihsel olarak doğru" bir film yaptığını duyurdu.

Elon Musk, Christopher Nolan'ı eleştirmesinin ardından Homeros'un eserine "birebir uygun ve tarihsel olarak doğru" bir film yaptığını duyurdu.

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın başrollerinde Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway ve Lupita Nyong'o gibi dev isimlerin yer aldığı The Odyssey uyarlaması, vizyona girmesiyle birlikte büyük bir gişe başarısı yakaladı. Ancak filmin oyuncu kadrosu ve uyarlama tercihleri, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın sert eleştirilerine hedef oldu.

Musk, X hesabından Nolan'a rakip olacağını duyurduğu açıklamasıyla gündem oldu.

Musk, X hesabından Nolan'a rakip olacağını duyurduğu açıklamasıyla gündem oldu.

Aslında Musk’ın Nolan’a yönelik tepkisi yeni değil. Filmin yapım aşamasından bu yana Nolan’ı 'Hollywood kurallarına ve ödül kriterlerine boyun eğmekle' suçlayan Musk, özellikle Troyalı Helen rolüne Siyahi oyuncu Lupita Nyong'o'nun getirilmesini ve oyuncu kadrosundaki çeşitlilik tercihlerini 'orijinal metne saygısızlık' olarak nitelendirmişti. Öte yandan, sosyal medyada bir kullanıcının 'Orijinal metne sadık, Antik Yunanca konuşulan 100 milyon dolarlık bir film için yönetmenlik koltuğuna Mel Gibson oturtulsun' önerisine de Musk kısa ve net bir yanıt vererek 'Ben varım' demişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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