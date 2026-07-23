article/comments
article/share
Haberler
TV
Çekimler 'Biraz' Geç Başlıyor: Taşacak Bu Deniz'e Dengeleri Değiştirecek Bir İsim Geliyor

Çekimler 'Biraz' Geç Başlıyor: Taşacak Bu Deniz'e Dengeleri Değiştirecek Bir İsim Geliyor

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2026 - 09:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT'nin rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Onur Dilber'in diziden çıkarılmasının ardından neler yaşanacağı merak edilirken diziye soyağacında da yer alan beklenmedik bir karakterin dahil olacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025-2026 sezonunun en çok izlenen yerli dizisi olan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

2025-2026 sezonunun en çok izlenen yerli dizisi olan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Uzak Şehir'le girdiği rekabetten sezon sonunda galip ayrılan Taşacak Bu Deniz, yaz boyunca da Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in diziden çıkarılmasıyla gündemde kaldı. Ayrılık nedeniyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Sezon sonunda evlenen Adil ve Esme'nin evliliğinde fırtınalar estirecek Emriye Hala diziye dahil oluyor.

Sezon sonunda evlenen Adil ve Esme'nin evliliğinde fırtınalar estirecek Emriye Hala diziye dahil oluyor.

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in yazdığı diziye yeni sezonda yeni oyuncular dahil olacak. Fatih Furtunası’nın ilk 13 bölümde yer almayacağı öğrenilirken çekimleri eylülde başlayacak diziye Adil'in halası olan Emriye karakterinin geleceği öğrenildi. Esme'ye kök söktürecek ve tüm dengeleri değiştirecek karakterin soyağacında da yer aldığı biliniyor. Diziye ayrıca Timur Volkov’un (Celil Nalçakan) oğlu da dahil olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın