Çekimler 'Biraz' Geç Başlıyor: Taşacak Bu Deniz'e Dengeleri Değiştirecek Bir İsim Geliyor
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TRT'nin rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Onur Dilber'in diziden çıkarılmasının ardından neler yaşanacağı merak edilirken diziye soyağacında da yer alan beklenmedik bir karakterin dahil olacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2025-2026 sezonunun en çok izlenen yerli dizisi olan Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.
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Sezon sonunda evlenen Adil ve Esme'nin evliliğinde fırtınalar estirecek Emriye Hala diziye dahil oluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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