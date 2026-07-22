Uzak Şehir'e Alya'nın Sevgilisi Geliyor! Yeni Sezonun İlk Karakteri Belli Oldu
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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde yaşanan ayrılıkların ardından hikayeye katılacak ilk karakter de netleşti. Kulis bilgilerine göre, Alya'nın sevgilisi Enver, Budapeşte'de restoran işleten karizmatik bir iş insanı olarak dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarına başlıyor.
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Uzak Şehir'in yeni sezonuna Alya'nın eski sevgilisi Enver geliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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