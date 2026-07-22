Uzak Şehir'e Alya'nın Sevgilisi Geliyor! Yeni Sezonun İlk Karakteri Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda hikayeye Enver adlı yeni bir karakter dahil olacak. Alya'nın (Sinem Ünsal) sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkacak Enver'in, Budapeşte'de şık bir restoranın sahibi olan karizmatik bir iş insanı olarak senaryoda yer alacağı öğrenildi.

Enver karakterini hangi oyuncunun canlandıracağı ise şimdiden dizinin takipçileri arasında merak konusu oldu.