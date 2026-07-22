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Uzak Şehir'e Alya'nın Sevgilisi Geliyor! Yeni Sezonun İlk Karakteri Belli Oldu

Uzak Şehir'e Alya'nın Sevgilisi Geliyor! Yeni Sezonun İlk Karakteri Belli Oldu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 17:30
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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesinde yaşanan ayrılıkların ardından hikayeye katılacak ilk karakter de netleşti. Kulis bilgilerine göre, Alya'nın sevgilisi Enver, Budapeşte'de restoran işleten karizmatik bir iş insanı olarak dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarına başlıyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarına başlıyor.

63. bölümüyle sezon finali yapan fenomen dizinin ağustos ayının sonunda yeniden sete çıkması planlanırken, yeni sezon öncesi oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor.

Alperen Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu'nun projeye veda etmesinin ardından gözler diziye katılacak yeni isimlere çevrildi.

Uzak Şehir'in yeni sezonuna Alya'nın eski sevgilisi Enver geliyor.

Uzak Şehir'in yeni sezonuna Alya'nın eski sevgilisi Enver geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda hikayeye Enver adlı yeni bir karakter dahil olacak. Alya'nın (Sinem Ünsal) sevgilisi olarak izleyici karşısına çıkacak Enver'in, Budapeşte'de şık bir restoranın sahibi olan karizmatik bir iş insanı olarak senaryoda yer alacağı öğrenildi.

Enver karakterini hangi oyuncunun canlandıracağı ise şimdiden dizinin takipçileri arasında merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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